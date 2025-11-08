Как изменились цены на аренду квартир в регионах Украины с мая 2025 года, 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные портала ЛУН.
Читайте также Ошибка архитектора: в Житомире сдают в аренду офис с кривым окном
Как изменились цены на аренду однокомнатных квартир?
За последние полгода средняя стоимость аренды однокомнатного жилья пошла на спад в таких городах:
- Киев – на 6%;
- Ровно – на 12%;,
- Чернигов – на 17%;
- Сумы – на 28%.
В части областных центров цены остались на прежнем уровне. Речь идет о Луцке, Черновцы, Тернополь, Житомир, Николаев, Одессу, Запорожье, Днепр, Полтаву, Черкассы. Зато во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Харькове, Виннице, Хмельницком и Кропивницком снимать квартиру стало дороже. Самый ощутимый скачок цен зафиксировали в Ивано-Франковске – на 17%.
Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.
В общем больше всего аренда однокомнатного жилья бьет по кошельку в Ужгороде – 19,9 тысячи гривен в месяц, Львове – 17,5 тысячи гривен, Киеве – 17 тысяч гривен.
Цены на аренду однокомнатных квартир в городах Украины / Инфографика ЛУН
Как изменились цены на аренду двухкомнатных квартир?
За последние полгода средняя стоимость аренды двухкомнатного жилья снизилась в таких городах:
Запорожье – на 4%;
Николаев – на 6%;
Одесса – на 10%;
Чернигов – на 12%;
Киев – на 15%;
Сумы – на 33%.
В ряде областных центров цены остались стабильными – Луцк, Ровно, Тернополь, Черновцы, Житомир, Днепр, Полтава, Черкассы, Кропивницкий.
Зато во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Харькове, Виннице, Хмельницком и Харькове аренда двухкомнатных квартир подорожала. Наибольший рост зафиксирован в Харькове и Виннице – на 17%.
Самая высокая средняя стоимость аренды двухкомнатного жилья сейчас в Ужгороде – 25,3 тысячи гривен в месяц, Киеве – 23 тысячи гривен, Львове – 21 тысяча.
Цены на аренду двухкомнатных квартир в городах Украины / Инфографика ЛУН
Как изменились цены на аренду трехкомнатных квартир?
За последние шесть месяцев арендовать трехкомнатную квартиру стало дешевле в городах:
Днепр – на 65;
Киев – на 16%;
Сумы – на 20%;
Одесса – на 35%.
Неизменными цены остались в таких городах как Луцк, Тернополь, Черновцы, Хмельницкий, Николаев, Чернигов, Полтава, Запорожье. Подорожала аренда трехкомнатного жилья во Львове, Ивано-Франковске, Ровно, Житомире, Виннице, Харькове. Ощутимо выросли цены в Ивано-Франковске – на 27%.
Самая высокая средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир в Киеве – 42,1 тысячи гривен, Львове – 25,3 тысячи гривен, Ивано-Франковске, Черновцах, Одессе – по 19 тысяч.
Цены на аренду трехкомнатных квартир в городах Украины / Инфографика ЛУН
Интересно, что согласно квартального отчета ЛУН по состоянию на начало октября 2025 года падение цен на аренду однокомнатных квартир фиксировали только в Сумах (на 30%), двухкомнатных – в Киеве (на 4%), трехкомнатных – в Киеве (на 1%) и Сумах (на 45%). Зато в Одессе в то время по сравнению с шестью месяцами ранее было подорожание, в частности однокомнатных квартир аж на 50%.
Что известно о последних новостях на рынке аренды в Украине?
Аренда жилого вагончика в Киеве стоит от 2,4 до 4 тысяч гривен в месяц, но к этой сумме добавляются расходы на доставку, установку и обустройство жилья. Их можно эксплуатировать в течение всего года – они удобны в транспортировке и быстро монтируются. Кроме того, аренда таких вагончиков стоит дешевле, чем жилье в квартире или частном доме.
В ноябре 2025 года средняя стоимость аренды жилья в Киеве уменьшилась примерно на 10%, особенно в спальных районах и пригороде. Аренда однокомнатных квартир колеблется от 9 800 гривен в Деснянском районе до 33,7 тысячи гривен в Печерском, а трехкомнатные апартаменты можно снять по цене от 15 до 67,5 тысячи гривен в зависимости от локации.