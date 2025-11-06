Здание находится на улице Тараса Бульбы-Боровца, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX.

Чем уникально помещение?

По словам арендодателя, изюминкой офиса является именно это кривое окно – оно создает своеобразный акцент.

Офис с кривым окном снаружи / Фото OLX

Часть пространства от окна воспринимается как сдвинутая, что придает помещению особый характер и добавляет сюрреалистический эффект. Необычный элемент стал настоящей "визитной карточкой" здания.

Как выглядит кабинет?

Офис с кривым окном расположен на первом этаже двухэтажного офисного помещения. Также в здании есть полуподвальный склад, поделенный на две части. Площадь помещения 21 квадратный метр.

В помещении есть отопление, санузлы, пожарная сигнализация, видеонаблюдение и место для парковки.

Интересно! Кроме аренды на сайте OLX предлагают приобрести это помещение полностью. Общая площадь объекта 1 300 квадратных метров.

Сколько стоит аренда офиса с кривым окном?

Стоимость аренды коммерческого кабинета, как отмечает арендодатель, 8 000 гривен в месяц. Для Житомира это достаточно конкурентоспособная цена.

По данным ЛУН, аренда коммерческой недвижимости в Житомире очень разнится по ценам. Стоимость зависит от расположения, ремонта и площади.

Цены на аренду в среднем стартуют от 200 гривен за метр квадратный. Большие офисы без ремонта предлагают арендовать значительно дешевле.

Что еще арендуют для офисов?

Часто для офисов выбирают вагончики на колесах или бытовки. Они продолжают набирать популярность особенно в Киеве. Вагончики являются мобильными, легко устанавливаются и могут быть использованы как временное жилье или офис.

Стоимость аренды жилого вагончика в Киеве варьируется от 2 400 до 4 тысяч гривен в месяц, однако есть дополнительные расходы на доставку, монтаж и меблировку.