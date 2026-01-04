Перевірки здійснюють компанії з управління нерухомістю ZGN у межах програми "Знай свого орендаря", яка у Варшаві діє вже не перший рік. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на In Poland.

Читайте також Регіони формують ціну на житло: скільки коштує квартира в Італії у 2026 році

З якою метою перевіряє орендовані квартири?

Перевірки орендованих квартир у Польщі, про які пишуть у мережі, справді проводяться і є плановими. Мета контролю – з'ясувати, чи використовується житло відповідно до умов договору. Інспектори перевіряють, чи не здається квартира або її частина в незаконну суборенду, чи не надана вона в користування стороннім особам без згоди міста, а також чи не було несанкціонованих перепланувань або будівельних порушень.

Які масштаби перевірок і що може змінитися надалі?

Перевірки проводять у великих обсягах. Наприклад, у районі Воля у Варшаві, де зосереджено майже 14 тисяч одиниць муніципального та соціального житла, у 2024 році перевірили приблизно 3 700 квартир, а у 2025 – ще приблизно 3 000. Під час візитів також звертають увагу на технічний стан помешкань і фактичну кількість мешканців.

Надалі правила можуть стати ще жорсткішими. У Польщі готують загальнонаціональні зміни, які передбачають обов'язкову перевірку кожного договору щонайменше раз на 5 років, зокрема й за угодами, укладеними до 2019 року. Крім того, у разі розбіжностей між задекларованою та реальною кількістю мешканців влада зможе відмовити у виплаті житлових субсидій.

До слова, станом на листопад 2025 року за оцінками Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, у Польщі нині перебувають понад 975 тисяч українців, які виїхали з країни через повномасштабну війну. Водночас офіційні дані польського уряду свідчать, що загальна чисельність громадян України, які проживають у Польщі, сягає приблизно 2,5 мільйона. Це майже 7% від усього населення країни.

Як Польща планує змінити правила подобової оренди?

У Польщі планують посилити правила короткострокової оренди, яка активно розвивалася на тлі зростання туризму. Новий закон передбачає обов'язкову реєстрацію кожної квартири з присвоєнням номера – без цього розміщувати оголошення на платформах буде заборонено. Для легальної здачі житла власникам доведеться отримати погодження від житлової спільноти, гміни та місцевої влади.

Уряд наголошує, що зміни мають збалансувати інтереси орендодавців, туристичного бізнесу та мешканців. Очікується, що це дасть громадам більше контролю над ситуацією у своїх районах.