До 20 тысяч за однушку: какие цены на аренду квартир в городах Украины

Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине колеблются от 5 тысяч до более 20 тысяч гривен в месяц. И зависят от региона, его приближенности к зоне боевых действий.

Какие цены на аренду однокомнатных квартир в Украине?

Об актуальных ценах на аренду однокомнатных квартир в Украине говорится на ресурсе ЛУН.

Средняя цена аренды однокомнатной квартиры, не считая оккупированные территории, составляет 11,5 тысячи гривен. Самая дорогая аренда в таких городах:

Ужгород – 21,6 тысячи гривен;

Львов – 18 тысяч гривен;

Киев – 17 тысяч гривен.

Снять квартиру в диапазоне цен 10 – 15 тысяч гривен можно в большинстве центральных областей Украины. В частности в Днепропетровской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской областях.

Чтобы снять однокомнатную квартиру с ценой менее 10 тысяч гривен, стоит обратить внимание на такие регионы:

Харьков – 5 тысяч гривен;

Запорожье – 6 тысяч гривен;

Николаев – 6 тысяч гривен;

Сумы – 6 тысяч гривен;

Чернигов – 7 тысяч гривен.

Важно! Сейчас интерес к аренде квартир на уровне 59%. Это не самый низкий показатель, но последний спрос в 100% фиксировали в августе 2025 года.

Сколько денег украинцы тратят на аренду жилья?

В то же время средний процент зарплаты, который идет на аренду жилья является крупнейшим в Ужгороде – 79%. Следующую пятерку формируют:

Луцк – 64%;

Ивано-Франковск – 61%;

Львов – 60%;

Винница – 58%;

Житомир – 53%.

В столице за аренду однокомнатной квартиры отдают 52% зарплаты.

Согласно данным OLX Недвижимость наименьшая средняя цена аренды однокомнатной квартиры – 9,5 тысячи гривен. Средняя цена аренды самых дорогих однокомнатных квартир – около 14 тысяч гривен.

Что обязательно нужно знать об аренде жилья?

Эксперты рекомендуют внимательно проверять документы во время составления договора аренды. Стоит обратить внимание на выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. А в самом договоре указать данные обеих сторон, порядок оплаты коммуналки и состояние жилья перед заселением.