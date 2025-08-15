В августе спрос на аренду квартир в Черновцах вырос. Это связывают с приездом абитуриентов из других городов и областей, которые ищут себе жилье перед учебным годом.

Предложений на такое количество запросов не хватает, говорит риелтор Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Евгений Мензак. Поэтому на рынке ощущается "дефицит", рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Сколько стоит аренда квартиры в Черновцах?

Однокомнатные квартиры в августе стоят минимум 8 тысяч гривен в месяц. Двухкомнатное жилье можно арендовать по цене от 10 тысяч гривен. Трехкомнатное будет не слишком дорогим – от 12 – 13 тысяч.

Студенты, обычно, группируются и арендуют двух- или трехкомнатные квартиры, чтобы им было дешевле оплачивать. Им важен не так ремонт, как локация и количество комнат. В среднем комната для студента выходит на 4 – 5 тысяч гривен,

Вторичный жилой дом в Черновцах / Фото Общественного

Наибольшим спросом пользуются квартиры в центре, в частности, возле Черновицкого национального университета и других учебных заведений. Также популярны локации вокруг проспекта Независимости и улицы Небесной Сотни.

Сейчас мы испытываем дефицит квартир, потому что предложений аренды на самом деле не так много, сколько хотелось бы,

– комментирует риелтор.

Поэтому арендодатели в августе обычно повышают цены примерно на 10%. Снимать становится дороже примерно на 800 гривен, бывает и на 1500 гривен и больше в зависимости от типа жилья.

То есть фактор сезонности ощутимо влияет на рынок. "Аренда двухкомнатной квартиры, которая сейчас стоит 10 – 12 тысяч гривен, через неделю может стоить 15 – 16 тысяч гривен. Это зависит от спроса", – добавил Евгений Мензак.