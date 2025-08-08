Если раньше Печерский район был безоговорочным лидером по ценам на аренду, то теперь его часто "подвигают" в рейтинге другие районы. Об этом свидетельствуют данные очередного отчета DIM.RIA, рассказывает 24 Канал.
Какова стоимость аренды однокомнатных квартир?
- Печерский – 25,2 тысячи гривен;
- Шевченковский – 23,5 тысячи гривен;
- Подольский – 22,7 тысячи гривен;
- Голосеевский – 21,6 тысячи гривен;
- Дарницкий – 18,5 тысяч гривен;
- Соломенский – 17,9 тысячи гривен;
- Днепровский – 15,4 тысячи гривен;
- Святошинский – 14,7 тысячи гривен;
- Оболонский – 14,2 тысячи гривен;
- Деснянский – 10,2 тысячи гривен.
Деснянский район / Фото "Вечерний Киев"
Сколько стоит арендовать двухкомнатную квартиру?
- Подольский – 29,2 тысячи гривен;
- Печерский – 28,6 тысячи гривен;
- Шевченковский – 26 тысяч гривен;
- Голосеевский – 23,7 тысяч гривен;
- Днепровский – 19,9 тысяч гривен;
- Святошинский – 19 тысяч гривен;
- Соломенский – 18,9 тысяч гривен;
- Дарницкий – 18,8 тысячи гривен;
- Оболонский – 16,6 тысяч гривен;
- Деснянский – 12,8 тысячи гривен.
Подольский район / Фото "Вечерний Киев"
Какие цены на трехкомнатное жилье?
- Оболонский – 40 тысяч гривен;
- Шевченковский – 31,3 тысячи гривен;
- Печерский – 29 тысяч гривен;
- Дарницкий – 28 тысяч гривен;
- Голосеевский – 27,9 тысяч гривен;
- Подольский – 26 тысяч гривен;
- Соломенский – 22,7 тысяч гривен;
- Днепровский – 19 тысяч гривен;
- Святошинский – 18,4 тысячи гривен;
- Деснянский – 13,3 тысячи гривен.
Итак, самые бюджетные квартиры для аренды следует искать в Деснянском районе. Лидерами по самым высоким ценам стали Печерский, Подольский и Оболонский районы в зависимости от количества комнат.