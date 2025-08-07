Киев сейчас является лидером по ценам на вторичные квартиры в Украине. Согласно отчету DIM.RIA, средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 94 тысячи долларов, двухкомнатной – 112 тысяч долларов, трехкомнатной – 158 тысяч долларов, рассказывает 24 Канал.
Какие цены на однокомнатные квартиры?
- Печерский – 141,6 тысячи долларов;
- Шевченковский – 114,2 тысячи долларов;
- Дарницкий – 97,5 тысячи долларов;
- Голосеевский – 92,6 тысячи долларов;
- Подольский – 90,8 тысячи долларов;
- Днепровский – 84,6 тысяч долларов;
- Соломенский – 84,3 тысячи долларов;
- Оболонский – 78,2 тысячи долларов;
- Святошинский – 71,6 тысяч долларов;
- Деснянский – 54,1 тысячи долларов.
Печерский район – самый дорогой в Киеве / Фото Freepik
Двухкомнатные квартиры
- Печерский – 139,8 тысячи долларов;
- Шевченковский – 130,9 тысячи долларов;
- Голосеевский – 125,6 тысячи долларов;
- Дарницкий – 120,6 тысяч долларов;
- Подольский – 113,8 тысяч долларов;
- Соломенский – 117,9 тысяч долларов;
- Оболонский – 99,6 тысяч долларов;
- Днепровский – 95,6 тысяч долларов;
- Святошинский – 83,7 тысяч долларов;
- Деснянский – 67,5 тысяч долларов.
Деснянский район – самый бюджетный по ценам на жилье / Фото "Вечерний Киев"
Трехкомнатные квартиры
- Печерский – 218,7 тысяч долларов;
- Шевченковский – 181,8 тысячи долларов;
- Голосеевский – 170,6 тысяч долларов;
- Подольский – 162 тысячи долларов;
- Дарницкий – 155,9 тысяч долларов;
- Соломенский – 153,5 тысячи долларов;
- Днепровский – 148,1 тысячи долларов;
- Оболонский – 126,4 тысячи долларов;
- Святошинский – 105,4 тысячи долларов;
- Деснянский – 80 тысяч долларов.
Цены на вторичное жилье в Киеве / Инфографика DIM.RIA