Київ нараз є лідером за цінами на вторинні квартири в Україні. Згідно зі звітом DIM.RIA, середня вартість однокімнатної квартири становить 94 тисячі доларів, двокімнатної – 112 тисяч доларів, трикімнатної – 158 тисяч доларів, розповідає 24 Канал.

Які ціни на однокімнатні квартири?

Печерський – 141,6 тисячі доларів ;

; Шевченківський – 114,2 тисячі доларів;

Дарницький – 97,5 тисячі доларів;

Голосіївський – 92,6 тисячі доларів;

Подільський – 90,8 тисячі доларів;

Дніпровський – 84,6 тисячі доларів;

Солом'янський – 84,3 тисячі доларів;

Оболонський – 78,2 тисячі доларів;

Святошинський – 71,6 тисячі доларів;

Деснянський – 54,1 тисячі доларів.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл.



Печерський район – найдорожчий у Києві / Фото Freepik

Двокімнатні квартири

Печерський – 139,8 тисячі доларів ;

; Шевченківський – 130,9 тисячі доларів;

Голосіївський – 125,6 тисячі доларів;

Дарницький – 120,6 тисячі доларів;

Подільський – 113,8 тисячі доларів;

Солом'янський – 117,9 тисячі доларів;

Оболонський – 99,6 тисячі доларів;

Дніпровський – 95,6 тисячі доларів;

Святошинський – 83,7 тисячі доларів;

Деснянський – 67,5 тисячі доларів.



Деснянський район – найбюджетніший за цінами на житло / Фото "Вечірній Київ"

Трикімнатні квартири

Печерський – 218,7 тисячі доларів ;

; Шевченківський – 181,8 тисячі доларів;

Голосіївський – 170,6 тисячі доларів;

Подільський – 162 тисячі доларів;

Дарницький – 155,9 тисячі доларів;

Солом'янський – 153,5 тисячі доларів;

Дніпровський – 148,1 тисячі доларів;

Оболонський – 126,4 тисячі доларів;

Святошинський – 105,4 тисячі доларів;

Деснянський – 80 тисяч доларів.



Ціни на вторинне житло в Києві / Інфографіка DIM.RIA