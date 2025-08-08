Якщо раніше Печерський район був беззаперечним лідером за цінами на оренду, то тепер його часто "посувають" у рейтингу інші райони. Про це свідчать дані чергового звіту DIM.RIA, розповідає 24 Канал.
Яка вартість оренди однокімнатних квартир?
- Печерський – 25,2 тисячі гривень;
- Шевченківський – 23,5 тисячі гривень;
- Подільський – 22,7 тисячі гривень;
- Голосіївський – 21,6 тисячі гривень;
- Дарницький – 18,5 тисячі гривень;
- Солом'янський – 17,9 тисячі гривень;
- Дніпровський – 15,4 тисячі гривень;
- Святошинський – 14,7 тисячі гривень;
- Оболонський – 14,2 тисячі гривень;
- Деснянський – 10,2 тисячі гривень.
Деснянський район / Фото "Вечірній Київ"
Скільки коштує орендувати двокімнатну квартиру?
- Подільський – 29,2 тисячі гривень;
- Печерський – 28,6 тисячі гривень;
- Шевченківський – 26 тисяч гривень;
- Голосіївський – 23,7 тисячі гривень;
- Дніпровський – 19,9 тисячі гривень;
- Святошинський – 19 тисяч гривень;
- Солом'янський – 18,9 тисячі гривень;
- Дарницький – 18,8 тисячі гривень;
- Оболонський – 16,6 тисячі гривень;
- Деснянський – 12,8 тисячі гривень.
Подільський район / Фото "Вечірній Київ"
Які ціни на трикімнатне житло?
- Оболонський – 40 тисяч гривень;
- Шевченківський – 31,3 тисячі гривень;
- Печерський – 29 тисяч гривень;
- Дарницький – 28 тисяч гривень;
- Голосіївський – 27,9 тисячі гривень;
- Подільський – 26 тисяч гривень;
- Солом'янський – 22,7 тисячі гривень;
- Дніпровський – 19 тисяч гривень;
- Святошинський – 18,4 тисячі гривень;
- Деснянський – 13,3 тисячі гривень.
Отже, найбюджетніші квартири для оренди слід шукати в Деснянському районі. Лідерами за найвищими цінами стали Печерський, Подільський та Оболонський райони залежно від кількості кімнат.