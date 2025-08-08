Якщо раніше Печерський район був беззаперечним лідером за цінами на оренду, то тепер його часто "посувають" у рейтингу інші райони. Про це свідчать дані чергового звіту DIM.RIA, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Не Львівщина і не Київщина: у яких областях покупці більше зацікавилися новими квартирами

Яка вартість оренди однокімнатних квартир?

Печерський – 25,2 тисячі гривень ;

; Шевченківський – 23,5 тисячі гривень;

Подільський – 22,7 тисячі гривень;

Голосіївський – 21,6 тисячі гривень;

Дарницький – 18,5 тисячі гривень;

Солом'янський – 17,9 тисячі гривень;

Дніпровський – 15,4 тисячі гривень;

Святошинський – 14,7 тисячі гривень;

Оболонський – 14,2 тисячі гривень;

Деснянський – 10,2 тисячі гривень.



Деснянський район / Фото "Вечірній Київ"

Скільки коштує орендувати двокімнатну квартиру?

Подільський – 29,2 тисячі гривень;

Печерський – 28,6 тисячі гривень;

Шевченківський – 26 тисяч гривень;

Голосіївський – 23,7 тисячі гривень;

Дніпровський – 19,9 тисячі гривень;

Святошинський – 19 тисяч гривень;

Солом'янський – 18,9 тисячі гривень;

Дарницький – 18,8 тисячі гривень;

Оболонський – 16,6 тисячі гривень;

Деснянський – 12,8 тисячі гривень.



Подільський район / Фото "Вечірній Київ"

Які ціни на трикімнатне житло?

Оболонський – 40 тисяч гривень;

Шевченківський – 31,3 тисячі гривень;

Печерський – 29 тисяч гривень;

Дарницький – 28 тисяч гривень;

Голосіївський – 27,9 тисячі гривень;

Подільський – 26 тисяч гривень;

Солом'янський – 22,7 тисячі гривень;

Дніпровський – 19 тисяч гривень;

Святошинський – 18,4 тисячі гривень;

Деснянський – 13,3 тисячі гривень.

Отже, найбюджетніші квартири для оренди слід шукати в Деснянському районі. Лідерами за найвищими цінами стали Печерський, Подільський та Оболонський райони залежно від кількості кімнат.