В Украине готовят налоговую реформу, которая касается рынка аренды жилья. Планируют уменьшить налоги на доходы от сдачи недвижимости, предоставить налоговые льготы тем, кто бесплатно предоставляет жилье переселенцам, а также упростить процедуру официального оформления договоров.

Если эти изменения примут, это может существенно сократить объемы теневой аренды и укрепить правовую защиту как арендодателей, так и арендаторов. Об этом сообщила председатель профильного парламентского комитета Елена Шуляк во время эфира телемарафона, информирует 24 Канал.

Какие есть проблемы на рынке аренды жилья?

По словам Шуляк, более 90% сделок по аренде жилья в Украине заключают неофициально.

На первый взгляд, такая практика выглядит выгодной: арендодатель не платит налоги, а арендатор платит меньше. Но в случае конфликта или чрезвычайной ситуации неофициальная аренда может повлечь серьезные проблемы.

Без заключенного договора арендатор не имеет юридического права на:

компенсацию в случае повреждения или потери жилья;

регистрацию места жительства;

получение помощи от государства.

Рискует и собственник жилья: в случае спора с арендатором он также лишен правовой защиты. В результате страдают обе стороны – и та, что арендует, и та, что сдает жилье.

Как отметила Шуляк, Министерство развития общин и территорий уже работает над соответствующими изменениями в Налоговый кодекс. Ключевая цель – снизить налоговое давление и стимулировать легализацию арендных отношений.



В Украине хотят реформировать рынок аренды жилья / Фото Freepik

Что именно хотят изменить по аренде помещений?

Среди основных предложений будущей реформы:

уменьшение ставки налога на доходы от сдачи жилья в аренду;

полное освобождение от налогообложения в случаях, когда жилье предоставляется внутренне перемещенным лицам;

отмена обязанности подавать налоговые декларации в таких ситуациях;

введение упрощенного учета доходов для арендодателей.

В Министерстве развития общин и территорий объясняют: цель реформы – сделать систему налогообложения прозрачной, простой и привлекательной. Это должно мотивировать владельцев недвижимости легализовать доходы от аренды. Ведь нынешние показатели – критически низкие: по данным Налоговой службы, в 2024 году только 900 граждан задекларировали аренду на общую сумму 16 миллионов гривен, что принесло в бюджет менее 3 миллионов гривен. На фоне реального объема рынка это – незначительная доля, которая свидетельствует об отсутствии стимулов для выхода из тени.

Отдельное внимание – правам внутренне перемещенных лиц. Легализация арендных отношений позволит ВПЛ регистрировать место жительства, получать официальную помощь от государства и претендовать на компенсации. В министерстве подчеркивают, что упрощение аренды сделает поддержку переселенцев более эффективной.

Народный депутат объяснила, введение новой модели налогообложения не только поможет уменьшить объемы теневого рынка, но и станет удобным вариантом для тех владельцев, которые до сих пор остерегались бюрократии и высоких налоговых ставок. В случае принятия изменений, количество официальных арендных соглашений может существенно возрасти, а рынок – стать более стабильным и безопасным для всех его участников.