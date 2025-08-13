Правила аренды в Украине могут изменить: о чем именно идет речь
- В Украине планируют налоговую реформу для рынка аренды жилья.
- Реформа имеет целью сократить теневой рынок аренды, повысить правовую защиту арендодателей и арендаторов, а также упростить процедуру оформления договоров.
В Украине готовят налоговую реформу, которая касается рынка аренды жилья. Планируют уменьшить налоги на доходы от сдачи недвижимости, предоставить налоговые льготы тем, кто бесплатно предоставляет жилье переселенцам, а также упростить процедуру официального оформления договоров.
Если эти изменения примут, это может существенно сократить объемы теневой аренды и укрепить правовую защиту как арендодателей, так и арендаторов. Об этом сообщила председатель профильного парламентского комитета Елена Шуляк во время эфира телемарафона, информирует 24 Канал.
Какие есть проблемы на рынке аренды жилья?
По словам Шуляк, более 90% сделок по аренде жилья в Украине заключают неофициально.
На первый взгляд, такая практика выглядит выгодной: арендодатель не платит налоги, а арендатор платит меньше. Но в случае конфликта или чрезвычайной ситуации неофициальная аренда может повлечь серьезные проблемы.
Без заключенного договора арендатор не имеет юридического права на:
- компенсацию в случае повреждения или потери жилья;
- регистрацию места жительства;
- получение помощи от государства.
Рискует и собственник жилья: в случае спора с арендатором он также лишен правовой защиты. В результате страдают обе стороны – и та, что арендует, и та, что сдает жилье.
Как отметила Шуляк, Министерство развития общин и территорий уже работает над соответствующими изменениями в Налоговый кодекс. Ключевая цель – снизить налоговое давление и стимулировать легализацию арендных отношений.
В Украине хотят реформировать рынок аренды жилья / Фото Freepik
Что именно хотят изменить по аренде помещений?
Среди основных предложений будущей реформы:
- уменьшение ставки налога на доходы от сдачи жилья в аренду;
- полное освобождение от налогообложения в случаях, когда жилье предоставляется внутренне перемещенным лицам;
- отмена обязанности подавать налоговые декларации в таких ситуациях;
- введение упрощенного учета доходов для арендодателей.
В Министерстве развития общин и территорий объясняют: цель реформы – сделать систему налогообложения прозрачной, простой и привлекательной. Это должно мотивировать владельцев недвижимости легализовать доходы от аренды. Ведь нынешние показатели – критически низкие: по данным Налоговой службы, в 2024 году только 900 граждан задекларировали аренду на общую сумму 16 миллионов гривен, что принесло в бюджет менее 3 миллионов гривен. На фоне реального объема рынка это – незначительная доля, которая свидетельствует об отсутствии стимулов для выхода из тени.
Отдельное внимание – правам внутренне перемещенных лиц. Легализация арендных отношений позволит ВПЛ регистрировать место жительства, получать официальную помощь от государства и претендовать на компенсации. В министерстве подчеркивают, что упрощение аренды сделает поддержку переселенцев более эффективной.
Народный депутат объяснила, введение новой модели налогообложения не только поможет уменьшить объемы теневого рынка, но и станет удобным вариантом для тех владельцев, которые до сих пор остерегались бюрократии и высоких налоговых ставок. В случае принятия изменений, количество официальных арендных соглашений может существенно возрасти, а рынок – стать более стабильным и безопасным для всех его участников.