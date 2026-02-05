В Испании меняют правила аренды жилья: как это повлияет на украинцев

В Испании готовят новые правила для рынка аренды жилья на фоне резкого роста цен и дефицита квартир в крупных городах. Власти хотят сделать арендные отношения более прозрачными и сдержать подорожание для тех, кто снимает жилье на длительное время.

Что планируют изменить в аренде в Испании?

Правительство Испании предлагает усилить контроль над тем, каким образом сдают квартиры в аренду, пишет Idealista News.

Одним из главных критериев, что может повлиять на рынок аренды в Испании, является расчет исключительно через электронные платежные системы или банковские переводы. Так планируют уменьшить количество неофициальных договоренностей и вывести часть рынка из тени.

Также рассматривают налоговые стимулы для владельцев жилья, которые соглашаются продлить договор без повышения арендной платы. Власти надеются, что это поможет людям дольше жить в одном доме без резких скачков стоимости.

Изменения коснулись и краткосрочной аренды жилья. Сезонная аренда в Испании очень распространена, что влияет на общий рынок цен для местных жителей. С 2026 года правительство планирует урегулировать этот сегмент, что может облегчить аренду жилья даже для иностранцев.

Сколько стоит аренда жилья в Испании?

Выгоднее всего арендовать жилье в Испании не в столичных мегаполисах, а в городах среднего размера. Здесь аренда однокомнатных квартир заметно дешевле, чем в Мадриде или Барселоне, а инфраструктура, транспорт и качество жизни остаются на высоком уровне.

По данным Numbeo, аренда в крупнейших городах Испании остается высокой:

Барселона – в центре 1 420 евро, за пределами центра – 1 070 евро;

Мадрид – в центре 1 280 евро, за пределами центра – 980 евро;

Малага – в центре 1 130 евро, за пределами центра – 850 евро;

Валенсия – в центре 1 100 евро, за пределами центра – 840 евро;

Севилья – в центре 820 евро, за пределами центра – 600 евро.

Какие нюансы аренды стоит учесть украинцам?

В Испании владельцы квартир обычно просят немало документов. Чаще всего нужно показать подтверждение доходов, трудовой договор или выписку с банковского счета.

Если человек не имеет стабильного заработка, арендовать жилье в Испании очень сложно, особенно в крупных городах с высокой конкуренцией среди арендаторов.

Распространенным условием является депозит в размере одного или двух месяцев аренды вместе с оплатой первого месяца вперед. Иногда владельцы просят дополнительную финансовую гарантию или оплату услуг риелтора, поэтому первоначальные затраты могут быть ощутимо выше.