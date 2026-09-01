Более 50 отзывов на одно объявление: какое жилье чаще всего ищут арендаторы

Спрос на аренду жилья в Украине заметно различается в зависимости от региона. В одних областях арендаторы чаще всего ищут дома, тогда как в других наибольший интерес вызывают комнаты.

Что чаще всего искали арендаторы в разных регионах Украины

По данным OLX Недвижимость, в июле 2026 года в большинстве регионов наибольшим спросом пользовалась аренда домов, тогда как в западных областях особенно активно искали комнаты.

На выбор жилья влияют ситуация с безопасностью, внутренняя миграция и сезонность. Высокий спрос на дома связан со стремлением арендаторов найти более автономное жилье. На западе интерес к комнатам усиливается перед началом учебного года, когда студенты ищут более доступные варианты аренды.

В центральных и северных областях больше всего откликов получали объявления об аренде домов. В Кировоградской и Полтавской областях на одно предложение приходилось по 52 отклика, в Черкасской – 42, а в Житомирской – 28. Заметно ниже был показатель в Киевской области – около 10 откликов.

В западных областях чаще всего искали комнаты. В Тернопольской области одно объявление получало 43 отклика, в Ивано-Франковской – 35, в Черновицкой – 33, во Львовской и Волынской – по 28.

В южных и юго-восточных областях показатели в целом были ниже, чем в центре и на западе. В то же время по сравнению с 2025 годом количество откликов выросло по всем типам жилья.

Чаще всего здесь также искали дома: в Херсонской области на одно объявление приходило 35 откликов, в Днепропетровской – 31, в Запорожской и Николаевской – около 25 – 26. На оживление рынка в областях с высокими рисками для безопасности также влияет внутренняя миграция и поиск более безопасного жилья.

Дома были наиболее востребованными и на востоке. В Харьковской области на одно объявление приходилось 37 откликов, в Сумской – 27. Квартиры и комнаты здесь получали меньше откликов, чем предложения по аренде домов.

Напомним, наибольшую конкуренцию среди покупателей вторичного жилья зафиксировали в Кировоградской и Черкасской областях. Однако на количество откликов влияет не только активность покупателей или арендаторов, но и количество доступных квартир на рынке.