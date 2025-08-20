Аренда квартиры во Львове: в каком районе дороже всего, а где еще можно сэкономить
- Средняя стоимость аренды квартиры во Львове в августе 2025 года составляет около 480 долларов в месяц, с вариациями в зависимости от района.
- Самые дорогие районы для аренды – Галицкий и Шевченковский, самый дешевый – Железнодорожный, где средняя цена составляет 367 долларов.
Во Львове средняя стоимость аренды квартиры по состоянию на август 2025 года составляет около 480 долларов в месяц, или примерно 9 долларов за квадратный метр. Однако цена существенно отличается в зависимости от района города и количества комнат.
Об этом свидетельствуют данные DIM.RIA, передает 24 Канал. Самыми дорогими для арендаторов традиционно остаются центральные районы.
Сколько стоит аренда квартир в разных районах Львова
Высокие цены наблюдаются в Галицком районе. Там аренда квартиры стоит примерно 500 долларов. Второе место занимает Шевченковский район, в котором кстати цены несколько упали. Аренда однокомнатной квартиры там обойдется в 481 доллар.
У Лычаковском и Франковском районах средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 450 и 456 долларов соответственно.
Несколько более дешевые предложения можно найти на Сыхове – там однокомнатная квартира стоит около 440 долларов. Наиболее доступным районом является Железнодорожный, где средняя цена аренды составляет 367 долларов в месяц.
Таким образом, разница между самым дорогим Галицким районом и самым дешевым Железнодорожным достигает более 130 долларов. Для тех, кто ищет жилье в центре, стоит готовиться к значительно более высоким затратам, тогда как на окраинах города аренда остается доступной.
Мы уже писали, что во Львове квадратный метр жилья в новостройке в августе обойдется в 57,1 тысячи гривен. Поэтому, пока покупка собственного жилья для многих, к сожалению, остается лишь мечтой.
Итак, средняя цена аренды во Львове удерживается на уровне около 480 долларов, но ситуация на рынке остается динамичной. Самыми дорогими остаются центральные районы, тогда как в отдаленных микрорайонах можно найти предложения существенно дешевле.