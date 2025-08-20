Во Львове средняя стоимость аренды квартиры по состоянию на август 2025 года составляет около 480 долларов в месяц, или примерно 9 долларов за квадратный метр. Однако цена существенно отличается в зависимости от района города и количества комнат.

Об этом свидетельствуют данные DIM.RIA, передает 24 Канал. Самыми дорогими для арендаторов традиционно остаются центральные районы.

Смотрите также 57 человек на одно предложение: в какой области наибольший спрос на аренду жилья

Сколько стоит аренда квартир в разных районах Львова

Высокие цены наблюдаются в Галицком районе. Там аренда квартиры стоит примерно 500 долларов. Второе место занимает Шевченковский район, в котором кстати цены несколько упали. Аренда однокомнатной квартиры там обойдется в 481 доллар.

У Лычаковском и Франковском районах средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 450 и 456 долларов соответственно.

Несколько более дешевые предложения можно найти на Сыхове – там однокомнатная квартира стоит около 440 долларов. Наиболее доступным районом является Железнодорожный, где средняя цена аренды составляет 367 долларов в месяц.

Таким образом, разница между самым дорогим Галицким районом и самым дешевым Железнодорожным достигает более 130 долларов. Для тех, кто ищет жилье в центре, стоит готовиться к значительно более высоким затратам, тогда как на окраинах города аренда остается доступной.



Сколько стоит арендовать жилье во Львове / Фото Unsplash

Мы уже писали, что во Львове квадратный метр жилья в новостройке в августе обойдется в 57,1 тысячи гривен. Поэтому, пока покупка собственного жилья для многих, к сожалению, остается лишь мечтой.

Итак, средняя цена аренды во Львове удерживается на уровне около 480 долларов, но ситуация на рынке остается динамичной. Самыми дорогими остаются центральные районы, тогда как в отдаленных микрорайонах можно найти предложения существенно дешевле.