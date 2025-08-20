У Львові середня вартість оренди квартири станом на серпень 2025 року становить близько 480 доларів на місяць, або приблизно 9 доларів за квадратний метр. Проте ціна суттєво відрізняється залежно від району міста та кількості кімнат.

Про це свідчать дані DIM.RIA, передає 24 Канал. Найдорожчими для орендарів традиційно залишаються центральні райони.

Скільки коштує оренда квартир у різних районах Львова

Високі ціни спостерігаються у Галицькому районі. Там оренда квартири коштує приблизно 500 доларів. Друге місце посідає Шевченківський район, в якому до речі ціни дещо впали. Оренда однокімнатної квартири там обійдеться у 481 долар.

У Личаківському та Франківському районах середня вартість однокімнатної квартири становить 450 та 456 доларів відповідно.

Дещо дешевші пропозиції можна знайти на Сихові – там однокімнатна квартира коштує близько 440 доларів. Найбільш доступним районом є Залізничний, де середня ціна оренди становить 367 доларів на місяць.

Таким чином, різниця між найдорожчим Галицьким районом і найдешевшим Залізничним сягає понад 130 доларів. Для тих, хто шукає житло у центрі, варто готуватися до значно вищих витрат, тоді як на околицях міста оренда залишається доступнішою.



Скільки коштує орендувати житло у Львові / Фото Unsplash

Ми вже писали, що у Львові квадратний метр житла у новобудові у серпні обійдеться у 57,1 тисячі гривень. Тож, поки купівля власного житла для багатьох, на жаль, залишається лише мрією.

Отже, середня ціна оренди у Львові утримується на рівні близько 480 доларів, але ситуація на ринку залишається динамічною. Найдорожчими залишаються центральні райони, тоді як у віддаленіших мікрорайонах можна знайти пропозиції суттєво дешевші.