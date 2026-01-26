За два года испортили квартиру: что увидели владельцы после арендаторов
- Квартира в Киеве, которая сдавалась в аренду, за два года значительно испортилась: заметны повреждения паркета, стен и мебели.
- Арендодатели разочарованы, поскольку квартира сдавалась за символическую стоимость из-за войны, надеясь на порядочность арендаторов.
В соцсетях появилось видео с осмотром квартиры в Киеве после выезда арендаторов. Жилье, которое ранее имело свежий ремонт и ухоженный вид, теперь имеет заметные следы износа, повреждений и загрязнений.
Сколько лет жили арендаторы?
Жители проживали в этом жилье около двух лет, сообщает риэлтор на тикток странице maxrealestaeagent33.
Сначала жилье сдавали в хорошем состоянии, с опрятными стенами, целой мебелью. По словам риелтора, владельцы делали ремонт и покупали качественную технику. Арендодатели рассчитывали увидеть обычные следы проживания, однако фактическое состояние квартиры оказалось значительно хуже.
Как выглядит квартира теперь?
На видео показали существенно поврежденный паркет с царапинами и потертыми участками. Стены местами загрязнены, кое-где заметны следы от наклеек или посторонних материалов. Мебель также пострадала – некоторые даже деформировались от влаги.
Диван полностью в шерсти, но это еще пол беды. Кухня была новая, потому что люди делали ремонт для себя – сантехника очень качественная,
– рассказал риелтор в видео.
В некоторых зонах заметны пятна, которых раньше не было. Особенно заметно повреждение кухонных поверхностей. В целом квартира выглядит заброшенной и требует косметического, а местами и более серьезного ремонта.
По словам риелтора, арендовали квартиру за символическую стоимость из-за войны, потому что владельцы доверились, теперь разочарованы.
К слову, стоимость аренды в Киеве значительно отличается в зависимости от района. По данным ЛУН средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры достигла 17 тысяч гривен.
Где в Киеве дешевле всего снимать жилье?
Рынок аренды жилья в Киеве остается одним из самых дорогих в Украине, а разница в ценах между районами достигает нескольких тысяч гривен. Самые доступные варианты предлагают спальные массивы на левом берегу и окраинах города.
Двухкомнатные квартиры остаются наиболее популярным форматом среди семей и арендаторов, которые работают дистанционно и нуждаются в отдельном рабочем пространстве.