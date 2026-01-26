За два года испортили квартиру: что увидели владельцы после арендаторов

В соцсетях появилось видео с осмотром квартиры в Киеве после выезда арендаторов. Жилье, которое ранее имело свежий ремонт и ухоженный вид, теперь имеет заметные следы износа, повреждений и загрязнений.

Сколько лет жили арендаторы?

Жители проживали в этом жилье около двух лет, сообщает риэлтор на тикток странице maxrealestaeagent33.

Смотрите также Айтивица купила старую хату-мазанку и превратила ее в жилье мечты: как выглядит дом сейчас

Сначала жилье сдавали в хорошем состоянии, с опрятными стенами, целой мебелью. По словам риелтора, владельцы делали ремонт и покупали качественную технику. Арендодатели рассчитывали увидеть обычные следы проживания, однако фактическое состояние квартиры оказалось значительно хуже.

Как выглядит квартира теперь?

На видео показали существенно поврежденный паркет с царапинами и потертыми участками. Стены местами загрязнены, кое-где заметны следы от наклеек или посторонних материалов. Мебель также пострадала – некоторые даже деформировались от влаги.

Диван полностью в шерсти, но это еще пол беды. Кухня была новая, потому что люди делали ремонт для себя – сантехника очень качественная,

– рассказал риелтор в видео.

В некоторых зонах заметны пятна, которых раньше не было. Особенно заметно повреждение кухонных поверхностей. В целом квартира выглядит заброшенной и требует косметического, а местами и более серьезного ремонта.

По словам риелтора, арендовали квартиру за символическую стоимость из-за войны, потому что владельцы доверились, теперь разочарованы.

К слову, стоимость аренды в Киеве значительно отличается в зависимости от района. По данным ЛУН средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры достигла 17 тысяч гривен.

Где в Киеве дешевле всего снимать жилье?