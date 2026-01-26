Скільки років жили орендарі?

Мешканці проживали у цьому житлі близько двох років, повідомляє рієлтор на тікток сторінці maxrealestaeagent33.

Спочатку житло здавали у хорошому стані, з охайними стінами, цілими меблями. За словами рієлтора, власники робили ремонт і купляли якісну техніку. Орендодавці розраховували побачити звичайні сліди проживання, однак фактичний стан квартири виявився значно гіршим.

Який вигляд має квартира тепер?

На відео показали суттєво пошкоджений паркет із подряпинами та потертими ділянками. Стіни місцями забруднені, подекуди помітні сліди від наклейок або сторонніх матеріалів. Меблі також постраждали – деякі навіть деформувалися від вологи.

Диван повністю в шерсті, але це ще пів біди. Кухня була нова, бо люди робили ремонт для себе – сантехніка дуже якісна,

– розповів рієлтор у відео.

У деяких зонах помітні плями, яких раніше не було. Особливо помітно пошкодження кухонних поверхонь. Загалом квартира виглядає занедбаною і потребує косметичного, а місцями й більш серйозного ремонту.

За словами рієлтора, орендували квартиру за символічну вартість через війну, бо власники довірились, тепер розчаровані.

До слова, вартість оренди у Києві значно відрізняється залежно від району. За даними ЛУН середня вартість оренди однокімнатної квартири сягнула 17 тисяч гривень.

Де у Києві найдешевше винаймати житло?