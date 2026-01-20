Яка вартість оренди однокімнатної квартири?

У сегменті однокімнатних квартир найдорожчі пропозиції традиційно зосереджені в центральних та престижних районах столиці, повідомляє ЛУН.

Найдоступніші варіанти пропонують спальні масиви на лівому березі та околицях міста. Орендодавці пояснюють такі відмінності близькістю до ділових центрів, метро, торгових зон і наявності укриттів, що зараз стало одним з найважливіших для орендарів.

Середня вартість однокімнатних квартир:

Печерський – 34 тисячі гривень;

Шевченківський – 23 тисячі гривень;

Голосіївський – 19 тисяч гривень;

Подільський – 17 тисяч гривень;

Солом'янський – 15,5 тисяч гривень;

Дарницький – 15 тисяч гривень;

Оболонський – 14 тисяч гривень;

Дніпровський – 14 тисяч гривень;

Святошинський – 12 тисяч гривень;

Деснянський – 9,8 тисячі гривень.

До слова, за даними M2bomber, найбільше однокімнатних квартир на ринку оренди можна знайти за 16 тисяч або 18 тисяч гривень. Хоча у грудні найпоширеніша ціна оренди однокімнатних квартир у Києві була близько 13 тисяч гривень.

Скільки коштує оренда двокімнатної?

Двокімнатні квартири залишаються найбільш популярним форматом серед сімей та орендарів, які працюють дистанційно і потребують окремого робочого простору. У центральних районах ціни відчутно вищі, тоді як на периферії вони значно нижчі, але часто компенсуються більшими площами.

Середні ставки оренди двокімнатних:

Печерський – 43 тисячі гривень;

Шевченківський – 29 тисяч гривень;

Голосіївський – 27 тисяч гривень;

Солом'янський – 20 тисяч гривень;

Оболонський – 19 тисяч гривень;

Подільський – 19 тисяч гривень;

Дарницький – 17 тисяч гривень;

Святошинський – 16 тисяч гривень;

Дніпровський – 15 тисяч гривень;

Деснянський – 12 тисяч гривень.

Яка ціна трикімнатної квартири?

Трикімнатні квартири орієнтовані переважно на великі родини або орендарів, які потребують простору для роботи та проживання кількох людей. Найвищі ціни знову ж таки фіксуються в діловому центрі міста, тоді як спальні райони пропонують значно дешевші альтернативи.

Середня вартість оренди трикімнатної:

Печерський – 69 тисяч гривень;

Шевченківський – 43 тисячі гривень;

Голосіївський – 42 тисячі гривень;

Солом'янський – 28 тисяч гривень;

Оболонський – 27 тисяч гривень;

Подільський – 25 тисяч гривень;

Дніпровський – 23 тисячі гривень;

Дарницький – 20 тисяч гривень;

Святошинський – 17 тисяч гривень;

Деснянський – 14 тисяч гривень.

Також на вартість оренди також впливають стан ремонту, наявність меблів, близькість до метро та рівень безпеки району. Попри це, саме розташування залишається ключовим фактором формування ціни на столичному ринку оренди.

