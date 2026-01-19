Де найдешевші пропозиції?

Максимально бюджетний варіант можна знайти на відстані 40-50 км від столиці, пише 24 Канал з посиланням на OLX.

Наприклад, у населених пунктах як Богуслав або віддалених селах Броварського району пропозиції стартують від 6 000 гривень. Але це буде звичайний будинок без сучасного ремонту з газовим опаленням або піччю.

Також варто враховувати витрати на дорогу до Києва і на матеріали, наприклад дрова. Задля економії можна винаймати частину будинку, що навіть у дорожчих районах може бути у кілька разів дешевше.

Серед бюджетної оренди будинків станом на січень є варіанти у селах Великої Димерки та Бишева, де ціни стартують від 8 000-10 000 гривень за місяць. Дорожчою буде оренда у Новосілках, близько 10 000-18 000 гривень.

До слова, у передмісті столиці вартість оренди житла залишається майже незмінною, але в основному йдеться про квартири. За даними ЛУН, найдешевші варіанти у Гостомелі та Вишневому, де середня вартість оренди становить 10 000 та 12 300 відповідно.

Які будинки орендують найчастіше?

Найпопулярнішими залишаються будинки, які знаходяться у передмісті та мають повністю автономне опалення та світло. Просторі будинки з сучасним ремонтом в Ірпені, Бучі чи Крюківщині з генераторами коштують суттєво дорожче.

Середня вартість оренди автономного будинку площею до 100 квадратних метрів буде коштувати від 20 000 гривень. Власники часто включають обслуговування систем живлення у вартість, тому потрібно орієнтуватися на суму близько 35 тисяч гривень.

Яка вартість оренди будинку преміумкласу?

У січні навіть будинки преміумкласу почали поступово дорожчати. Наприклад, села Козин, Зазим'я та Гореничі пропонують великі маєтки з власним укриттям, басейнами та великими ділянками. Середня вартість оренди тут становить 80 тисяч гривень, а може сягнути й до 200 тисяч на місяць.

Зверніть увагу! Така вартість пояснюється повною автономією, незалежністю від будь-яких відключень та власним сучасним укриттям. Також часто пропонують сучасний ремонт з інноваційними рішеннями, системи розумний дім та великі площі будинку.

