Як виглядав будинок на момент купівлі?

Коли Марія вперше побачила будинок у селі Завалля, він нагадував типову стару українську хату з мінімальними зручностями, пише DOU.

Усередині були дві кімнати, кухня та невеликий коридор. Воду доводилося гріти вручну, ванної кімнати фактично не було, а стара піч створювала додаткові ризики для проживання.

Спочатку дівчина орендувала будинок вартістю 500 гривень на місяць. Проте бажання мати власну нерухомість і ділянку змусило її придбати це житло у 2022 році. Разом із будинком вона отримала 36 соток землі.

Чому ціна була такою низькою?

Будинок коштував 2 000 доларів насамперед через свій стан. Він потребував капітального ремонту, модернізації електрики, утеплення та повної реконструкції санвузла. Крім того, село розташоване далеко від великих міст, що також вплинуло на ринкову вартість нерухомості.

Будинок до ремонту / Фото DOU

До слова, середня вартість будинку у Хмельницькій області зараз становить від 4 000 доларів. Більші будинки з ремонтом можуть коштувати близько 30 тисяч доларів, повідомляють OLX Нерухомість.

Як проходив ремонт і скільки він коштував?

Загалом на ремонт було витрачено близько 15 тисяч доларів та півтора року роботи. Найбільше коштів пішло на облаштування ванної кімнати, яку фактично створювали з нуля. Майстри прокладали труби, встановлювали бойлер та сучасну сантехніку.

Будинок після ремонту / Фото DOU

Окремою частиною проєкту стала тераса. Вона була створена як місце для роботи на свіжому повітрі, відпочинку та зустрічей з друзями. Марія власноруч продумувала дизайн, обирала матеріали та контролювала хід робіт.

Ванна на терасі / Фото DOU

Як виглядає будинок після облаштування?

Після завершення основних робіт будинок вразив нову власницю. Усередині з'явилися сучасні меблі, оновлені стіни, нова підлога та комфортна ванна кімната. Простора кухня стала центром дому, де Марія проводить багато часу.

Оновлений інтер'єр будинку / Фото DOU

На подвір'ї вона облаштувала зону відпочинку, посадила дерева та створила простір для роботи на природі. Будинок став не просто місцем для ночівлі, а повноцінним житлом, пристосованим до дистанційної роботи та спокійного життя поза містом.

Які витрати залишаються після ремонту?

Навіть після завершення основних робіт утримання будинку потребує регулярних витрат. Узимку найбільшу частину бюджету займають дрова для опалення та електроенергія.

У середньому на це йде від 1500 до 2000 гривень на місяць. Попри це, Марія вважає такі витрати прийнятними, зважаючи на рівень комфорту та простір, який вона отримала за відносно невеликі гроші.

Якою має бути оптимальна висота стелі у будинку?