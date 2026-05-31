Вокруг этого дома нет забора: его заменила бетонная волна

В пригороде Буэнос-Айреса построили дом с бетонной стеной волнистой формы. Необычная конструкция не только отделяет участок, но и влияет на освещение и микроклимат дома.

Зачем дому изогнутая бетонная стена?

Как пишет Dezeen, дом Casa Alba II возвели по проекту аргентинской студии Además Arquitectura.

Общая площадь дома – 248 квадратных метров, а ее самой заметной деталью стала массивная бетонная стена волнистой формы, которая окутывает часть территории и заменяет привычный забор.

Изогнутая конструкция проходит вдоль границы участка и частично закрывает дом от окружающей застройки. Как отмечают архитекторы, она создает дополнительный барьер между домом и улицей, одновременно оставаясь частью дома. С улицы стена напоминает бетонную волну, плавно огибающую территорию.

Как выглядит Casa Alba II / Фото Dezeen

Дом спроектировали так, чтобы его внутренние зоны были отделены от окружающей среды. Такое решение позволило сохранить приватность жителей и сосредоточить жилое пространство вокруг внутренней части участка.

Бетонная стена выполняет не только роль ограждения. Ее поверхность отражает дневной свет, который через большие окна попадает внутрь дома. Благодаря этому помещения получают больше естественного освещения без потери приватности.

Дом состоит из нескольких отдельных объемов, расположенных по диагонали относительно улицы. Центральная ось разделяет жилье на общую и частную части. На одной стороне разместили три спальни, а на другой обустроили общие зоны для ежедневной жизни и отдыха.

Дом с бетонной волной вместо забора / Фото Dezeen

Для строительства использовали преимущественно обнаженный бетон. Архитекторы выбрали ограниченное количество материалов и цветов, чтобы подчеркнуть форму сооружения и его пространственные решения.

Конструкция также помогает защищать дом от чрезмерного нагрева в жаркую погоду. Северное и южное патио обеспечивают естественную вентиляцию, благодаря которой воздух свободно проходит через помещение. В то же время зимой бетон накапливает тепло и помогает поддерживать стабильную температуру внутри дома.

