АРМА объявила открытый конкурс на управление элитным домом на Оболонской набережной в Киеве. Конкурс должен обеспечить сохранность имущества и эффективное его использование до окончательного решения суда.

Дом был арестован во время уголовного дела о госизмене, пишет 24 Канал со ссылкой на Агентство по розыску и менеджменту активов.

Где расположен дом?

Дом, площадью 731 квадратный метр, площадью 731 квадратный метр расположен на Оболонской набережной. Площадь земельного участка составляет 775 квадратных метров.

Дом на Оболонской набережной / АРМА

Недвижимость имеет отдельный выход на набережную, асфальтированный подъезд и благоустроенную придомовую территорию. В доме предусмотрены все условия для комфортного проживания или коммерческого использования, включая организацию охраны и технического обслуживания.

По оценке независимых экспертов, рыночная стоимость дома составляет почти 85 миллионов гривен, а стоимость земельного участка – 26,6 миллиона гривен.

Конкурс является частью стратегии АРМА по эффективному управлению арестованными активами, обеспечения их сохранности и поддержания рыночной ценности.

Кто может участвовать в конкурсе?

К участию приглашаются юридические лица, в частности агентства недвижимости и компании, специализирующиеся на управлении недвижимостью. Конечный срок подачи предложений – 18:00 28 октября.

Требования к участникам:

опыт управления недвижимостью;

финансовая способность выполнять обязательства по объекту;

наличие необходимых лицензий и разрешений для управления недвижимостью;

отсутствие конфликта интересов (не допускаются владельцы арестованных активов и представители государства-агрессора).

АРМА отмечает, что управляющий должен обеспечивать надлежащее состояние имущества, организовывать техническое обслуживание, заключать договоры аренды, а также обязательно платить налоги.

Заявки подаются через платформу Prozorro, а все документы должны подтверждать соответствие квалификационным требованиям. Предложения оцениваются на основе критериев, указанных в конкурсной документации.

