Элитный дом на Оболонской набережной: кто получит недвижимость от АРМА
- АРМА объявила конкурс на управление арестованным элитным домом на Оболонской набережной в Киеве с целью сохранения и эффективного использования имущества.
- К участию в конкурсе приглашаются юридические лица с опытом управления недвижимостью, а заявки принимаются до 28 октября через платформу Prozorro.
АРМА объявила открытый конкурс на управление элитным домом на Оболонской набережной в Киеве. Конкурс должен обеспечить сохранность имущества и эффективное его использование до окончательного решения суда.
Дом был арестован во время уголовного дела о госизмене, пишет 24 Канал со ссылкой на Агентство по розыску и менеджменту активов.
Где расположен дом?
Дом, площадью 731 квадратный метр, площадью 731 квадратный метр расположен на Оболонской набережной. Площадь земельного участка составляет 775 квадратных метров.
Дом на Оболонской набережной / АРМА
Недвижимость имеет отдельный выход на набережную, асфальтированный подъезд и благоустроенную придомовую территорию. В доме предусмотрены все условия для комфортного проживания или коммерческого использования, включая организацию охраны и технического обслуживания.
По оценке независимых экспертов, рыночная стоимость дома составляет почти 85 миллионов гривен, а стоимость земельного участка – 26,6 миллиона гривен.
Конкурс является частью стратегии АРМА по эффективному управлению арестованными активами, обеспечения их сохранности и поддержания рыночной ценности.
Кто может участвовать в конкурсе?
К участию приглашаются юридические лица, в частности агентства недвижимости и компании, специализирующиеся на управлении недвижимостью. Конечный срок подачи предложений – 18:00 28 октября.
Требования к участникам:
- опыт управления недвижимостью;
- финансовая способность выполнять обязательства по объекту;
- наличие необходимых лицензий и разрешений для управления недвижимостью;
- отсутствие конфликта интересов (не допускаются владельцы арестованных активов и представители государства-агрессора).
АРМА отмечает, что управляющий должен обеспечивать надлежащее состояние имущества, организовывать техническое обслуживание, заключать договоры аренды, а также обязательно платить налоги.
Заявки подаются через платформу Prozorro, а все документы должны подтверждать соответствие квалификационным требованиям. Предложения оцениваются на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
Что известно о недавнем конкурсе АРМА по ТЦ "Флагман"?
- Компании бизнесмена Михаила Стефанишина, которые в прошлом году выиграли конкурс АРМА на управление несколькими объектами, до сих пор не выполнили своих финансовых обязательств. "КАМпаритет" задолжал государству более двух миллионов гривен.
- В сентябре 2025 года агентство провело плановую инспекцию деятельности "КАМпаритет" как управляющего арестованного имущества. По ее результатам выявлены нарушения отдельных условий договоров управления. Компании предоставили время для устранения недостатков и представления официальных объяснений.