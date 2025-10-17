В апреле прошлого года ТЦ "Флагман" передали в управление консорциуму "КАМпаритет", но в этом году компания прекратила выполнять условия договора, пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Анастасию Радину.

Почему ищут нового управляющего?

Компании бизнесмена Михаила Стефанишина, которые в прошлом году выиграли конкурс АРМА на управление несколькими объектами, до сих пор не выполнили своих финансовых обязательств.

Несмотря на обещания, государство недополучило около двух миллионов гривен. Депутат считает, что сами управляющие, вероятно, получили немалую прибыль от использования арестованного имущества.

Кроме ТЦ "Флагман", консорциум "КАМпаритет" стал управляющим нескольких объектов недвижимости, в частности Дома профсоюзов и производства ягод ООО "Украинская ягода".

Какие были условия управления?

Согласно условиям договоров, компания должна была ежемесячно платить процент от прибыли, а именно:

75% доходов будут направляться в Государственный бюджет Украины;

Гарантированный платеж, который управляющий обязан вносить в бюджет независимо от результатов деятельности, составляет 630 тысяч гривен.

Что известно о бывшем управляющем?

"КАМпаритет" перечислял государству только гарантийные платежи, но не отчитывался о прибыли. Известно, что в помещении на Павловской, которое также находится под управлением компании, работает магазин "Мир матрасов". То есть объект приносит доход.

Компания выполняла условия договора только до мая 2025 года. По состоянию на начало августа долг только за управление Домом профсоюзов в центре столицы превышает один миллион гривен, еще более 135 тысяч составляют штрафные санкции.

Общественность призвала АРМА расторгнуть соответствующие договоры, если компания не предоставит информацию об уплате долга и штрафов.

Как АРМА отреагировала на общественный резонанс?

После громких обсуждений в СМИ и среди общественности о деятельности компании "КАМпаритет", которая руководила рядом арестованных объектов, в частности торговым центром "Флагман" и Домом профсоюзов в Киеве, АРМА сообщила о результатах собственной проверки.

В сентябре 2025 года агентство провело плановую инспекцию деятельности "КАМпаритета" как управляющего арестованным имуществом. По ее результатам выявлены нарушения отдельных условий договоров управления. Компании предоставили время для устранения недостатков и представления официальных объяснений.

В агентстве подчеркнули, что управление арестованными активами осуществляется исключительно в интересах государства и общества. Все управляющие должны соблюдать условия договоров и законодательства, а выявленные проблемы – фиксируются и прорабатываются.

АРМА заверила, что действует прозрачно и открыта к сотрудничеству с общественностью, народными депутатами и медиа, чтобы восстановить доверие к процессу управления арестованным имуществом.

Обратите внимание! Бывшая руководительница АРМА Елена Дума обратила внимание на долги "КАМпаритета" за несколько дней до своего увольнения. Вероятно, это было попыткой исправить ситуацию и вернуть полномочия, но результатов не дало.

