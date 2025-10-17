У квітні минулого року ТЦ "Флагман" передали в управління консорціуму "КАМпарітет", але цьогоріч компанія припинила виконувати умови договору, пише 24 Канал з посиланням на народну депутатку Анастасію Радіну.

Чому шукають нового управителя?

Компанії бізнесмена Михайла Стефанішина, які торік виграли конкурс АРМА на управління кількома об’єктами, досі не виконали своїх фінансових зобов’язань.

Попри обіцянки, держава недоотримала близько двох мільйонів гривень. Депутатка вважає, що самі управителі, ймовірно, отримали чималий прибуток від використання арештованого майна.

Крім ТЦ "Флагман", консорціум "КАМпарітет" став управителем низки об’єктів нерухомості, зокрема Будинку профспілок та виробництва ягід ТОВ "Українська ягода".

Які були умови управління?

Згідно з умовами договорів, компанія мала щомісяця сплачувати відсоток від прибутку, а саме:

75% доходів спрямовуватимуться до Державного бюджету України;

Гарантований платіж, який управитель зобов’язаний вносити до бюджету незалежно від результатів діяльності, становить 630 тисяч гривень.

Що відомо про колишнього управителя?

"КАМпарітет" перераховував державі лише гарантійні платежі, але не звітував про прибутки. Відомо, що в приміщенні на Павлівській, яке також перебуває під управлінням компанії, працює магазин "Світ матраців". Тобто об’єкт приносить дохід.

Компанія виконувала умови договору лише до травня 2025 року. Станом на початок серпня борг лише за управління Будинком профспілок у центрі столиці перевищує один мільйон гривень, ще понад 135 тисяч становлять штрафні санкції.

Громадськість закликала АРМА розірвати відповідні договори, якщо компанія не надасть інформацію про сплату боргу та штрафів.

Як АРМА відреагувала на суспільний резонанс?

Після гучних обговорень у медіа та серед громадськості щодо діяльності компанії "КАМпарітет", яка керувала низкою арештованих об’єктів, зокрема торгівельним центром "Флагман" та Будинком профспілок у Києві, АРМА повідомила про результати власної перевірки.

У вересні 2025 року агентство провело планову інспекцію діяльності "КАМпарітету" як управителя арештованого майна. За її результатами виявлено порушення окремих умов договорів управління. Компанії надали час для усунення недоліків і подання офіційних пояснень.

В агентстві підкреслили, що управління арештованими активами здійснюється виключно в інтересах держави та суспільства. Всі управителі мають дотримуватися умов договорів і законодавства, а виявлені проблеми – фіксуються та опрацьовуються.

АРМА запевнила, що діє прозоро та відкрита до співпраці з громадськістю, народними депутатами й медіа, аби відновити довіру до процесу управління арештованим майном.

Зверніть увагу! Колишня очільниця АРМА Олена Дума звернула увагу на борги "КАМпарітету" за кілька днів до свого звільнення. Ймовірно, це було спробою виправити ситуація та повернути повноваження, але результатів не дало.

