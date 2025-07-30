Почему главу АРМА уволили?

На заседании Кабмина уволили главу АРМА Елену Думу, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

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После этого чиновница дала поручение срочно запустить новый конкурс. В конкурсную комиссию войдут представители правительства и международные партнеры, которые поддерживают Украину в антикоррупционной сфере.

Главная задача – чтобы все арестованные активы, активы подсанкционных лиц и имущество, принадлежавшее России, максимально работали на оборону и устойчивость Украины,

– сообщила Свириденко.

Елена Дума о своей отставке

Елена Дума отметила, что 30 июля официально вступил в силу закон об усилении институциональной способности АРМА. Поэтому чиновница попросила правительство удовлетворить ее заявление на увольнение.

Мы с командой долго шли к реальной трансформации органа, начав ее в 2023 году. Орган, который имел максимально негативную репутацию и отрицательный коэффициент полезного действия – наконец стал демонстрировать результаты,

– подчеркнула она.

По словам руководительницы АРМА, впереди агентство ждет международный аудит. Она назвала это важнейшим шагом для еще большего усиления работы агентства. Чиновница подала заявление на увольнение, чтобы обеспечить проведение независимого конкурса.

Дума верит, что правительство назначит временно исполняющим обязанности того, кто обеспечит достойное сопровождение международного аудита и эффективной работы Нацагентства на период проведения нового конкурса на должность Председателя АРМА.