АРМА оголосила відкритий конкурс на управління елітним будинком на Оболонській набережній у Києві. Конкурс має забезпечити збереження майна та ефективне його використання до остаточного рішення суду.

Будинок був арештований під час кримінальної справи про держзраду, пише 24 Канал з посиланням на Агентство з розшуку та менеджменту активів.

Де розташований будинок?

Будинок, площею 731 квадратний метр, розташований на Оболонській набережній. Площа земельної ділянки становить 775 квадратних метрів.

Будинок на Оболонській набережній / АРМА

Нерухомість має окремий вихід на набережну, асфальтований під’їзд та впорядковану прибудинкову територію. У будинку передбачені всі умови для комфортного проживання або комерційного використання, включно з організацією охорони та технічного обслуговування.

За оцінкою незалежних експертів, ринкова вартість будинку становить майже 85 мільйонів гривень, а вартість земельної ділянки – 26,6 мільйона гривень.

Конкурс є частиною стратегії АРМА щодо ефективного управління арештованими активами, забезпечення їхнього збереження та підтримки ринкової цінності.

Хто може брати участь у конкурсі?

До участі запрошуються юридичні особи, зокрема агентства нерухомості та компанії, які спеціалізуються на управлінні нерухомістю. Кінцевий термін подання пропозицій – 18:00 28 жовтня.

Вимоги до учасників:

досвід управління нерухомістю;

фінансова спроможність виконувати зобов’язання щодо об’єкта;

наявність необхідних ліцензій і дозволів для управління нерухомістю;

відсутність конфлікту інтересів (не допускаються власники арештованих активів та представники держави-агресора).

АРМА зазначає, що управитель має забезпечувати належний стан майна, організовувати технічне обслуговування, укладати договори оренди, а також обов’язково сплачувати податки.

Заявки подаються через платформу Prozorro, а всі документи мають підтверджувати відповідність кваліфікаційним вимогам. Пропозиції оцінюються на основі критеріїв, зазначених у конкурсній документації.

