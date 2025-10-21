Елітний будинок на Оболонській набережній: хто отримає нерухомість від АРМА
- АРМА оголосила конкурс на управління арештованим елітним будинком на Оболонській набережній у Києві з метою збереження та ефективного використання майна.
- До участі в конкурсі запрошуються юридичні особи з досвідом управління нерухомістю, а заявки приймаються до 28 жовтня через платформу Prozorro.
АРМА оголосила відкритий конкурс на управління елітним будинком на Оболонській набережній у Києві. Конкурс має забезпечити збереження майна та ефективне його використання до остаточного рішення суду.
Будинок був арештований під час кримінальної справи про держзраду, пише 24 Канал з посиланням на Агентство з розшуку та менеджменту активів.
Де розташований будинок?
Будинок, площею 731 квадратний метр, розташований на Оболонській набережній. Площа земельної ділянки становить 775 квадратних метрів.
Будинок на Оболонській набережній / АРМА
Нерухомість має окремий вихід на набережну, асфальтований під’їзд та впорядковану прибудинкову територію. У будинку передбачені всі умови для комфортного проживання або комерційного використання, включно з організацією охорони та технічного обслуговування.
За оцінкою незалежних експертів, ринкова вартість будинку становить майже 85 мільйонів гривень, а вартість земельної ділянки – 26,6 мільйона гривень.
Конкурс є частиною стратегії АРМА щодо ефективного управління арештованими активами, забезпечення їхнього збереження та підтримки ринкової цінності.
Хто може брати участь у конкурсі?
До участі запрошуються юридичні особи, зокрема агентства нерухомості та компанії, які спеціалізуються на управлінні нерухомістю. Кінцевий термін подання пропозицій – 18:00 28 жовтня.
Вимоги до учасників:
- досвід управління нерухомістю;
- фінансова спроможність виконувати зобов’язання щодо об’єкта;
- наявність необхідних ліцензій і дозволів для управління нерухомістю;
- відсутність конфлікту інтересів (не допускаються власники арештованих активів та представники держави-агресора).
АРМА зазначає, що управитель має забезпечувати належний стан майна, організовувати технічне обслуговування, укладати договори оренди, а також обов’язково сплачувати податки.
Заявки подаються через платформу Prozorro, а всі документи мають підтверджувати відповідність кваліфікаційним вимогам. Пропозиції оцінюються на основі критеріїв, зазначених у конкурсній документації.
Що відомо про нещодавній конкурс АРМА щодо ТЦ "Флагман"?
- Компанії бізнесмена Михайла Стефанішина, які торік виграли конкурс АРМА на управління кількома об’єктами, досі не виконали своїх фінансових зобов’язань. "КАМпарітет" заборгував державі понад два мільйони гривень.
- У вересні 2025 року агентство провело планову інспекцію діяльності "КАМпарітету" як управителя арештованого майна. За її результатами виявлено порушення окремих умов договорів управління. Компанії надали час для усунення недоліків і подання офіційних пояснень.