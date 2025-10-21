В Вашингтоне начали демонтаж части Восточного крыла Белого дома – на его месте возведут новый бальный зал президента Дональда Трампа. Масштабный проект уже вызвал дискуссии, но президент уверяет, что новый зал станет самым красивым в истории.

Стоимость работ может превысить 250 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Что известно о строительстве?

Недавно в Вашингтоне началось масштабное строительство – часть Восточного крыла Белого дома демонтировали, чтобы создать новый бальный зал. На месте работают строительные бригады, расчищают обломки стекла, кирпича и металла.

Проект предусматривает строительство помещения около 8 500 квадратных метров, что почти вдвое увеличит размер резиденции.

Обратите внимание! Восточное крыло – это историческая часть комплекса, достроена еще в 1942 году. Демонтаж стал лишь первым этапом: в течение последних недель оттуда вывозили мебель, исторические элементы декора и даже удаляли деревья вблизи фасада.

Несмотря на обещание Трампа, что строительство не будет мешать нынешнему зданию, архитекторы и эксперты сомневаются, что это возможно. По их словам, столь масштабное расширение может повлиять на конструкцию Белого дома, который является не только резиденцией, но и историческим памятником.

Проект уже вызвал споры из-за способов финансирования. Строительство частично спонсируют частные доноры, среди которых фигурируют крупные корпорации, что может поставить под сомнение прозрачность инициативы. Кроме того, полное согласование проекта с Национальной комиссией по планированию столицы еще не завершено.

Что говорит Трамп?

Президент подтвердил начало работ во время встречи с бейсбольной командой чемпионов. В своей заметке на платформе X Трамп отметил:

Более 150 лет каждый президент мечтал иметь бальный зал в Белом доме для проведения грандиозных вечеринок, государственных визитов и тому подобное. Для меня честь быть первым президентом, который наконец начал этот необходимый проект – без всяких затрат для американских налогоплательщиков.

По словам Трампа, новый бальный зал сможет вместить 999 гостей и станет самым величественным местом для торжеств в истории американской политики.

Какие обновления происходили ранее?