Государство стремится привлечь врачей и других медицинских работников к работе в сельских общинах. Именно поэтому правительство Украины запустило новую программу, согласно которой медики, которые трудоустраиваются в коммунальные медучреждения на приоритетные вакансии, смогут бесплатно получить служебное жилье.

Детали разъяснили в МИНЗДРАВЕ, передает 24 Канал. Известно, что приобретение квартир или домов будет финансироваться из государственного бюджета.

Кто из медиков может получить жилье?

По информации Министерства здравоохранения, в сельских медучреждениях сейчас открыто 980 вакансий, из которых 798 – это врачебные должности. Большинство из них – 791 – остаются незаполненными более трех месяцев. Самый острый дефицит кадров зафиксирован в:

Одесской,

Житомирской,

Кировоградской,

Волынской,

Днепропетровской областях.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что введение служебного жилья стало ответом на многочисленные обращения местных властей.

Часто во время поездок в регионы слышу просьбы помочь с жильем для врачей, которые приезжают работать в сельскую местность. Реагируя на это, мы запускаем программу служебного жилья для тех, кто выбирает громады как место работы и жизни. Это реальная поддержка для медиков и забота о жителях отдаленных населенных пунктов,

– подчеркнул Ляшко.



Как врачу получить служебное жилье в Украине / Фото Unsplash

Какие есть требования к кандидатам?

Принять участие в программе смогут:

граждане Украины в возрасте до 50 лет, которые трудоустраиваются на вакансии, открытые более 90 дней,

кандидаты не имеют собственного или служебного жилья в радиусе 30 километров от места работы.

Выбранное жилье должно соответствовать ряду требований – в частности, быть расположенным в пределах общины или в соседнем населенном пункте, иметь подтвержденное право собственности продавца и рыночную стоимость в пределах, определенных Министерством развития.

Минздрав ожидает, что программа поможет не только закрыть критические вакансии, но и повысить доступность медицинской помощи в сельских районах.

