На каких этажах квартиры покупают неохотно, в эксклюзивных комментариях 24 Канала рассказали эксперты.

Какие особенности жилья на первых и последних этажах?

По словам руководительницы сектора по развитию продаж OLX Недвижимость Оксаны Остапчук, квартиры на первом и последнем этаже имеют как преимущества, так и недостатки.

Первый этаж – это удобный и быстрый доступ к укрытию, одновременно выше вероятность попадания обломков во время взрывов поблизости, а также больше шума с улицы.

Последний этаж – это отсутствие шума, хорошие виды из окна, однако затруднена эвакуация в случае чрезвычайной ситуации, а также высокий риск повреждения крыши – как из-за боевых действий, так и в результате непогоды или других форс-мажоров.

В современных условиях войны первый этаж кажется более практичным. Однако, если дом имеет качественно обустроенное укрытие, определяющим фактором является не столько этаж, сколько общий уровень безопасности района и самого здания.

Оксана Остапчук также обратила внимание на опыт Израиля, где в квартирах предусматривают специальные комнаты-укрытия (shelter room). В Украине это пока не является массовой практикой, однако некоторые застройщики уже начали внедрять подобные решения – предлагают жилье с отдельными защитными помещениями в каждой квартире.



Квартиры на верхних этажах имеют как преимущества, так и недостатки / Фото homedsgn.com

Квартиры на каких этажах продать труднее?

Обозреватель рынка Виктория Берещак отметила: как для нового жилья, так и для вторичного рынка самыми комфортными считаются квартиры на 2 – 7, максимум – на 9 этаже. Это позволяет без чрезмерных усилий добраться домой или выйти из него даже во время отключения электроэнергии.

Президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Елена Гайдамаха поделилась опытом. По ее словам, в Киеве трудно продать квартиры на 24 – 26 этажах. Похожих многоэтажек в городе немало, но потенциальные покупатели часто избегают таких вариантов – из-за опасений повторения локдаунов или ракетных ударов.

Однако ракеты могут попадать куда угодно: в первый, четвертый, шестой или даже двадцать шестой этаж.