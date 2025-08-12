На яких поверхах квартири купують неохоче, в ексклюзивних коментарях 24 Каналу розповіли експертки.

Які особливості житла на перших і останніх поверхах?

За словами керівниці сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксани Остапчук, квартири на першому й останньому поверсі мають як переваги, так і недоліки.

Перший поверх – це зручний і швидкий доступ до укриття, водночас вища ймовірність потрапляння уламків під час вибухів поблизу, а також більше шуму з вулиці.

Останній поверх – це відсутність шуму, гарні краєвиди з вікна, однак ускладнена евакуація в разі надзвичайної ситуації, а також вищий ризик пошкодження даху – як через бойові дії, так і внаслідок негоди чи інших форс-мажорів.

У сучасних умовах війни перший поверх здається більш практичним. Проте, якщо будинок має якісно облаштоване укриття, визначальним фактором є не стільки поверх, скільки загальний рівень безпеки району та самої будівлі.

Оксана Остапчук також звернула увагу на досвід Ізраїлю, де у квартирах передбачають спеціальні кімнати-укриття (shelter room). В Україні це поки не є масовою практикою, однак деякі забудовники вже почали впроваджувати подібні рішення – пропонують житло з окремими захисними приміщеннями в кожній квартирі.



Квартири на верхніх поверхах мають як переваги, так і недоліки / Фото homedsgn.com

Квартири на яких поверхах продати важче?

Оглядачка ринку Вікторія Берещак зазначила: як для нового житла, так і для вторинного ринку найкомфортнішими вважаються квартири на 2 – 7, максимум – на 9 поверсі. Це дозволяє без надмірних зусиль дістатися додому або вийти з нього навіть під час відключення електроенергії.

Президентка Асоціації фахівців з нерухомості України Олена Гайдамаха поділилася досвідом. За її словами, у Києві важко продати квартири на 24 – 26 поверхах. Схожих багатоповерхівок у місті чимало, але потенційні покупці часто уникають таких варіантів – через побоювання повторення локдаунів або ракетних ударів.

Однак ракети можуть влучати будь-куди: у перший, четвертий, шостий або навіть двадцять шостий поверх.