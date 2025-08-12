Квартира без іпотеки: як лікарям отримати безкоштовне житло
- Уряд України започаткував програму безоплатного житла для медиків, які працевлаштовуються у сільських медзакладах на пріоритетні вакансії.
- Програма призначена для громадян України віком до 50 років, які не мають власного житла у радіусі 30 км від місця роботи, і має на меті закрити критичні вакансії в сільських районах.
Держава прагне залучити лікарів та інших медичних працівників до роботи у сільських громадах. Саме тому уряд України запустив нову програму, згідно з якою медики, що працевлаштовуються у комунальні медзаклади на пріоритетні вакансії, зможуть безоплатно отримати службове житло.
Деталі роз'яснили у МОЗ, передає 24 Канал. Відомо, що придбання квартир або будинків фінансуватиметься з державного бюджету.
Дивіться також Квартири на цих поверхах українці зараз не купують – що кажуть експертки
Хто з медиків може отримати житло?
За інформацією Міністерства охорони здоров'я, у сільських медзакладах нині відкрито 980 вакансій, з яких 798 – це лікарські посади. Більшість із них – 791 – залишаються незаповненими понад три місяці. Найгостріший дефіцит кадрів зафіксовано в:
- Одеській,
- Житомирській,
- Кіровоградській,
- Волинській,
- Дніпропетровській областях.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що запровадження службового житла стало відповіддю на численні звернення місцевої влади.
Часто під час поїздок у регіони чую прохання допомогти з житлом для лікарів, які приїжджають працювати в сільську місцевість. Реагуючи на це, ми запускаємо програму службового житла для тих, хто обирає громади як місце роботи та життя. Це реальна підтримка для медиків і турбота про мешканців віддалених населених пунктів,
– наголосив Ляшко.
Як лікарю отримати службове житло в Україні / Фото Unsplash
Які є вимоги до кандидатів?
Взяти участь у програмі зможуть:
- громадяни України віком до 50 років, які працевлаштовуються на вакансії, відкриті понад 90 днів,
- кандидати не мають власного чи службового житла у радіусі 30 кілометрів від місця роботи.
Обране житло має відповідати низці вимог – зокрема, бути розташованим у межах громади або в сусідньому населеному пункті, мати підтверджене право власності продавця та ринкову вартість у межах, визначених Міністерством розвитку.
МОЗ очікує, що програма допоможе не лише закрити критичні вакансії, а й підвищити доступність медичної допомоги в сільських районах.