Деталі роз'яснили у МОЗ, передає 24 Канал. Відомо, що придбання квартир або будинків фінансуватиметься з державного бюджету.

Дивіться також Квартири на цих поверхах українці зараз не купують – що кажуть експертки

Хто з медиків може отримати житло?

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, у сільських медзакладах нині відкрито 980 вакансій, з яких 798 – це лікарські посади. Більшість із них – 791 – залишаються незаповненими понад три місяці. Найгостріший дефіцит кадрів зафіксовано в:

Одеській,

Житомирській,

Кіровоградській,

Волинській,

Дніпропетровській областях.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко зазначив, що запровадження службового житла стало відповіддю на численні звернення місцевої влади.

Часто під час поїздок у регіони чую прохання допомогти з житлом для лікарів, які приїжджають працювати в сільську місцевість. Реагуючи на це, ми запускаємо програму службового житла для тих, хто обирає громади як місце роботи та життя. Це реальна підтримка для медиків і турбота про мешканців віддалених населених пунктів,

– наголосив Ляшко.



Як лікарю отримати службове житло в Україні / Фото Unsplash

Які є вимоги до кандидатів?

Взяти участь у програмі зможуть:

громадяни України віком до 50 років, які працевлаштовуються на вакансії, відкриті понад 90 днів,

кандидати не мають власного чи службового житла у радіусі 30 кілометрів від місця роботи.

Обране житло має відповідати низці вимог – зокрема, бути розташованим у межах громади або в сусідньому населеному пункті, мати підтверджене право власності продавця та ринкову вартість у межах, визначених Міністерством розвитку.

МОЗ очікує, що програма допоможе не лише закрити критичні вакансії, а й підвищити доступність медичної допомоги в сільських районах.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.