ВПЛ могут получить дом в селе даже без работы: какое условие необходимо выполнить

Переселенцы могут получить дом в селе в безвозмездное пользование, даже если у них нет работы. Однако после заселения они рискуют лишиться жилья, если не выполнят одно из условий программы.

Кто из ВПЛ может получить бесплатное жилье в селе

Согласно постановлению Кабмина от 10 июня 2026 года № 751, бесплатные дома в селах могут получить переселенцы, выехавшие с территорий боевых действий или временной оккупации, пишет "Юридический советник для ВПЛ".

Бесплатный дом могут получить ВПЛ, которые:

не имеют собственного жилья на территориях, где не ведутся боевые действия и нет временной оккупации;

имеют уничтоженное или поврежденное жилье, непригодное для проживания;

не получали компенсации за уничтоженное жилье и не имеют решения о ее предоставлении;

не получали жилищного ваучера на 2 миллиона гривен;

в течение шести месяцев до подачи заявления не приобретали земельный участок стоимостью свыше 100 тысяч гривен;

в течение этого же периода не приобретали транспортное средство, с момента выпуска которого прошло менее пяти лет.

Ограничение на приобретение транспорта имеет исключения. В частности, оно не распространяется на мопеды, прицепы и мотоциклы стоимостью до 33 735 гривен в 2026 году. Отдельные исключения предусмотрены для людей с инвалидностью, многодетных семей, детских домов семейного типа и некоторых других категорий.

Когда переселенцы могут лишиться права на бесплатное жилье

На момент подачи заявления переселенцам не обязательно иметь официальную работу или быть предпринимателями. Однако после заселения нетрудоустроенные ВПЛ и трудоспособные члены их семей должны в течение трех месяцев найти работу, принять меры для трудоустройства или зарегистрироваться в качестве безработных.

При этом занятость не ограничивается работой по трудовому договору. К ней также относятся предпринимательство, самозанятость, военная служба и обучение по дневной форме. Занятыми могут считаться и люди, которые не работают, но ухаживают за ребенком с инвалидностью или человеком, нуждающимся в постоянном уходе.

Если трудоспособный переселенец или член его семьи в течение трех месяцев после заселения не принимает меры по трудоустройству и не регистрируется в качестве безработного, это может стать основанием для прекращения права пользования домом.

Напомним, в рамках программы "Домики в селе" в 2026 году планируется приобрести около тысячи домов для переселенцев. Максимальная стоимость одного дома составит 500 тысяч гривен, а ВПЛ будут оплачивать только коммунальные услуги.