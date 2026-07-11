Без этого продать квартиру не получится: о каких документах стоит позаботиться заранее

Прежде чем продавать недвижимость, необходимо убедиться, что юридический статус жилья соответствует всем требованиям закона. Например, если квартира не приватизирована, то заключить сделку будет крайне сложно. К тому же есть и другие детали, которые могут сделать продажу невозможной.

Почему квартиру можно не продать

Договор купли-продажи недвижимости невозможно заключить по ряду причин, среди которых – неприватизированное жилье, служебное или ведомственное жилье, социальное жилье, недвижимость, находящаяся под арестом, и жилье с непогашенной ипотекой, как выяснил 24 Канал.

Дело в том, что если жилье неприватизировано, то человек, покупающий недвижимость, не будет иметь полноценного права собственности. А если же это служебное или социальное жилье, то оно, прежде всего, принадлежит государству или организациям, а потому объект нельзя свободно отчуждать.

Кстати, проверить, действительно ли продавец недвижимости имеет право собственности на жилье, можно в государственном реестре, где данные сверяются с технической документацией на объект. И, как объясняет эксперт агентства недвижимости "Маяк" Мила Глушак, одной выписки, подтверждающей это, недостаточно.

Нужно еще проверить наличие совладельцев. Ведь от них покупателю потребуется получить письменное разрешение на продажу квартиры. Согласно украинскому законодательству, совладельцы квартиры или дома могут распоряжаться только своей долей в совместной собственности. В то же время совладельцы также имеют право выкупить долю.

Кроме того, если жилье было приобретено в браке, то также придется получить согласие и от второго супруга, ведь в противном случае сделку могут признать недействительной.

Обязательным остается также отчет об оценке недвижимости, подтверждающий рыночную стоимость квартиры. Его должен подготовить продавец. Без этой оценки нотариус не сможет оформить договор купли-продажи, а информация из отчета вносится в Единую базу данных отчетов об оценке. Срок действия такого документа – 6 месяцев. Если за это время сделка не заключается, отчет заказывают повторно.

Напоминаем, что помимо самой суммы за жилье, покупателю придется заплатить еще пенсионный сбор – 1% от стоимости жилья. Таким образом, если квартира стоит 50 тысяч долларов, то сверху придется доплатить еще 500 долларов в гривневом эквиваленте. Однако этот сбор могут не платить те, кто покупает жилье впервые, или же те, кто находится в очереди на получение жилья от государства.