Без этого продать квартиру не получится: о каких документах стоит позаботиться заранее
Прежде чем продавать недвижимость, необходимо убедиться, что юридический статус жилья соответствует всем требованиям закона. Например, если квартира не приватизирована, то заключить сделку будет крайне сложно. К тому же есть и другие детали, которые могут сделать продажу невозможной.
Почему квартиру можно не продать
Договор купли-продажи недвижимости невозможно заключить по ряду причин, среди которых – неприватизированное жилье, служебное или ведомственное жилье, социальное жилье, недвижимость, находящаяся под арестом, и жилье с непогашенной ипотекой, как выяснил 24 Канал.
Дело в том, что если жилье неприватизировано, то человек, покупающий недвижимость, не будет иметь полноценного права собственности. А если же это служебное или социальное жилье, то оно, прежде всего, принадлежит государству или организациям, а потому объект нельзя свободно отчуждать.
Кстати, проверить, действительно ли продавец недвижимости имеет право собственности на жилье, можно в государственном реестре, где данные сверяются с технической документацией на объект. И, как объясняет эксперт агентства недвижимости "Маяк" Мила Глушак, одной выписки, подтверждающей это, недостаточно.
- Нужно еще проверить наличие совладельцев. Ведь от них покупателю потребуется получить письменное разрешение на продажу квартиры. Согласно украинскому законодательству, совладельцы квартиры или дома могут распоряжаться только своей долей в совместной собственности. В то же время совладельцы также имеют право выкупить долю.
- Кроме того, если жилье было приобретено в браке, то также придется получить согласие и от второго супруга, ведь в противном случае сделку могут признать недействительной.
Обязательным остается также отчет об оценке недвижимости, подтверждающий рыночную стоимость квартиры. Его должен подготовить продавец. Без этой оценки нотариус не сможет оформить договор купли-продажи, а информация из отчета вносится в Единую базу данных отчетов об оценке. Срок действия такого документа – 6 месяцев. Если за это время сделка не заключается, отчет заказывают повторно.
Напоминаем, что помимо самой суммы за жилье, покупателю придется заплатить еще пенсионный сбор – 1% от стоимости жилья. Таким образом, если квартира стоит 50 тысяч долларов, то сверху придется доплатить еще 500 долларов в гривневом эквиваленте. Однако этот сбор могут не платить те, кто покупает жилье впервые, или же те, кто находится в очереди на получение жилья от государства.