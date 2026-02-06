Билл Гейтс продает дом возле своей резиденции: почему это стало неожиданностью

Основатель Microsoft Билл Гейтс выставил на продажу дом рядом со своей легендарной резиденцией. Само решение продать объект вызвало интерес, ведь ранее миллиардер наоборот расширял свои владения вокруг основного имения.

Где расположен и как выглядит имение Билла Гейтса?

Дом расположен в городе Медина недалеко от Сиэтла, на берегу озера Вашингтон, пишет Realtor.com.

Площадь дома составляет около 260 квадратных метров. Внутри обустроены четыре спальни, две с половиной ванные комнаты и просторная кухня с современной техникой.

В гостиной есть камин, а большие окна открывают вид на озеро. Возле дома обустроена терраса и зеленая территория для отдыха на открытом воздухе.

Интерьер дома Билла Гейтса / Фото Realtor.com

Гейтс приобрел этот дом еще в 1995 году примерно за 1 миллион долларов. Недвижимость расположена совсем рядом с его известной резиденцией "Xanadu 2.0".

Главный особняк значительно больше по площади и известен сложными технологическими системами, библиотекой и частными зонами отдыха. На этом фоне выставленный на продажу дом выглядит сдержаннее, но все равно относится к сегменту элитного жилья.

Почему продажа дома удивила?

Объект выставили на продажу почти за 4,8 миллионов долларов. Эта сумма значительно превышает начальную стоимость покупки, что сразу привлекло внимание к сделке.

Двор дома / Фото Realtor.com

Удивление вызвала и сама стратегия владельца. В течение лет Гейтс скупал соседние участки вокруг главной резиденции, чтобы обеспечить приватность. Поэтому продажа одного из ближайших домов выглядит нетипичным шагом.

Кроме того, точно неизвестно, проживал ли он вообще в этом доме. Существует версия, что недвижимость использовали скорее для контроля территории рядом с главным имением, а не как постоянное жилье.

Что известно о связи Эпштейна и Билла Гейтса?

В файлах, опубликованных Министерством юстиции США, имя Билла Гейтса появляется в контексте писем Джеффри Эпштейна, которые содержали скандальную, но не подтвержденную информацию.

В частности, Эпштейн утверждал, что Гейтс получил инфекцию после контакта с женщинами и просил антибиотики для своей тогдашней жены, Мелинды, пишет The Telegraph.

Эпштейн в своих черновиках также намекал на якобы внебрачные отношения Гейтса, но нет никаких доказательств, что эти письма были когда-либо отправлены или подтверждены. Гейтс отвергает все такие обвинения и отмечает, что его общение с Эпштейном ограничивалось дискуссиями о филантропии.