Где расположен и как выглядит имение Билла Гейтса?

Дом расположен в городе Медина недалеко от Сиэтла, на берегу озера Вашингтон, пишет Realtor.com.

Площадь дома составляет около 260 квадратных метров. Внутри обустроены четыре спальни, две с половиной ванные комнаты и просторная кухня с современной техникой.

В гостиной есть камин, а большие окна открывают вид на озеро. Возле дома обустроена терраса и зеленая территория для отдыха на открытом воздухе.

Интерьер дома Билла Гейтса / Фото Realtor.com

Гейтс приобрел этот дом еще в 1995 году примерно за 1 миллион долларов. Недвижимость расположена совсем рядом с его известной резиденцией "Xanadu 2.0".

Главный особняк значительно больше по площади и известен сложными технологическими системами, библиотекой и частными зонами отдыха. На этом фоне выставленный на продажу дом выглядит сдержаннее, но все равно относится к сегменту элитного жилья.

Почему продажа дома удивила?

Объект выставили на продажу почти за 4,8 миллионов долларов. Эта сумма значительно превышает начальную стоимость покупки, что сразу привлекло внимание к сделке.

Двор дома / Фото Realtor.com

Удивление вызвала и сама стратегия владельца. В течение лет Гейтс скупал соседние участки вокруг главной резиденции, чтобы обеспечить приватность. Поэтому продажа одного из ближайших домов выглядит нетипичным шагом.

Кроме того, точно неизвестно, проживал ли он вообще в этом доме. Существует версия, что недвижимость использовали скорее для контроля территории рядом с главным имением, а не как постоянное жилье.

Что известно о связи Эпштейна и Билла Гейтса?

В файлах, опубликованных Министерством юстиции США, имя Билла Гейтса появляется в контексте писем Джеффри Эпштейна, которые содержали скандальную, но не подтвержденную информацию.

В частности, Эпштейн утверждал, что Гейтс получил инфекцию после контакта с женщинами и просил антибиотики для своей тогдашней жены, Мелинды, пишет The Telegraph.

Эпштейн в своих черновиках также намекал на якобы внебрачные отношения Гейтса, но нет никаких доказательств, что эти письма были когда-либо отправлены или подтверждены. Гейтс отвергает все такие обвинения и отмечает, что его общение с Эпштейном ограничивалось дискуссиями о филантропии.