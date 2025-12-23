Блогер нашел старинную хату в Карпатах: как она выглядит сейчас

В сети набирает популярность видео со старинным домом в Карпатах, который сохранился почти без изменений с начала 20 века. Пользователи активно обсуждают увиденное, называя дом редким примером аутентичного горного жилья.

Как выглядит старинная хата?

В Карпатах блогер показал аутентичную украинскую хату, которая будто застыла во времени, и вызвала живой интерес в сети, пишет 24 Канал со ссылкой на тикток ja_bojko.

Смотрите также Выбрать помог ChatGPT: женщина показала дом за 2 миллиона под Киевом, но сеть критикует ее

Расположен уникальный дом в селе Либохора. Здание построено из древесины и имеет характерные для того времени архитектурные черты. Внешне дом выглядит простым и сдержанным.

Интересно! Главными особенностями украинских домов прошлого века были небольшие окна, массивные деревянные бревна и соломенная крыша, которая считается частью украинской культуры.

Автор видео обращает внимание на то, что подобные хаты сегодня встречаются редко, поскольку большинство из них или разрушились, или были перестроены под современные нужды. Внутри сохранилась базовая планировка. Видно деревянные балки, старую печь и минимальный набор предметов быта.

Вокруг дома простирается природный ландшафт без признаков современной застройки. Именно это создает впечатление, что дом существует вне времени и сохраняет атмосферу прошлой эпохи. Автор отмечает, что такие дома чаще можно увидеть в музеях под открытым небом, чем в реальной жизни.

Что пишут в комментариях?

Пользователи соцсетей активно отреагировали на видео. Многие комментаторы отмечают важность сохранения подобных зданий как части культурного наследия. Некоторые делятся воспоминаниями о собственном детстве в подобных домах или вспоминают дома своих родственников в горных селах:

В таком музее я родилась. Это были лучшие годы, которые навсегда со мной,

– поделилась воспоминаниями пользовательница.

Часть зрителей отмечает, что видео показывает образ жизни без излишеств, который контрастирует с современными городскими реалиями. Другие пользователи называют ролик ценным документальным свидетельством и благодарят автора за внимание к традиционной украинской архитектуре.

О каких еще аутентичных хатах известно?