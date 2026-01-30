Британец купил пиратский корабль и сделал из него жилье: как выглядит дом
- Британец Сэм Грифисс превратил старый пиратский корабль в жилье, купив его поврежденный корпус на eBay за 500 фунтов стерлингов.
- Дом имеет нестандартный дизайн с морскими элементами и дополнительными сооружениями, но не имеет официального статуса жилья, что затрудняет легализацию проживания и реализацию планов на оздоровительное пространство.
На первый взгляд, это похоже на декорацию из приключенческого фильма, а не на реальное жилье. Однако для британца Сэма Грифисса старый пиратский корабль стал полноценным домом, который он обустроил собственноручно вблизи воды.
35-летний Сэм Грифисс купил поврежденный корпус судна на eBay примерно за 500 фунтов стерлингов, это около 29 тысяч гривен, пишет Mirror.
Смотрите также Без воды и электроэнергии: как британская пара живет в крошечном доме
Как выглядит такой дом?
Внешне сооружение сохраняет черты корабля, однако внутри это уже жилое пространство. Сэм собственноручно переделал деревянный корпус, изменил форму отдельных частей и добавил пристройки, чтобы сделать помещения пригодными для повседневной жизни.
Дом имеет изогнутые стены, деревянную отделку и морские элементы в дизайне. Несмотря на нестандартную форму, здесь есть зоны для отдыха, быта и хранения вещей.
Вокруг основного сооружения появились дополнительные здания на сваях и дровяная сауна. Все они подняты над землей из-за риска подтоплений, ведь участок расположен вблизи реки. Общая площадь этого самодельного комплекса составляет около 100 квадратных метров.
Дом, который был кораблем / Фото Mirror
Для обогрева Сэм Грифисс использует дровяные печи и дизельный обогреватель. Рядом есть лес, что позволяет заготавливать дрова. Одним из крупнейших бытовых неудобств остается компостный туалет в отдельной деревянной постройке, к которой ведет небольшой мостик.
Какие проблемы возникли впоследствии?
Сэм переехал в свой необычный дом в 2024 году, однако официального статуса жилья сооружение до сих пор не имеет. Поэтому он не может зарегистрировать адрес проживания и оформить необходимые разрешения.
Как выглядит дом изнутри / Фото Mirror
Юридическая неопределенность также помешала реализовать его планы по созданию на участке небольшого оздоровительного пространства. Сэм хотел принимать гостей, обустроить сауны и организовывать водные прогулки, но без документов это невозможно.
Сейчас местные власти проводят проверку относительно статуса здания. Пока идет разбирательство, дальнейшая судьба этого необычного жилья и возможность Сэма оставаться там жить неизвестны.
Что еще интересного перестраивали?
Супруги приобрели старинную церковь Святого Петра, возведенную еще в 1 142 году. Пара хотела превратить ее в семейный дом. Однако во время реконструкции их ждала неожиданная и жуткая находка.
При осмотре выяснилось, что здание фактически оставалось церковью и нуждалось в масштабной реконструкции. Когда-то в таких церквях хоронили состоятельных или влиятельных жителей общины. Впрочем, реальное количество останков оказалось значительно больше.