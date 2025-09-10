Квартиры в "царских" домах Киева привлекают покупателей своей уникальной архитектурой и высокими потолками. А еще они расположены в самом центре столицы.

Дома, которые официально называют дореволюционными, действительно имеют немало преимуществ. Но самый главный фактор, влияющий на формирование стоимости жилья в такой исторической застройке – это престиж, рассказывает 24 Канал со ссылкой на DIM.RIA.

Что известно о "царских" домах?

Дореволюционный или "царский" дом – тип жилья, возведенный в период с 1800 до 1917 года. На это время приходится настоящий строительный бум, вызванный урбанизацией жизни населения. Если раньше строили только "для себя", то теперь начали возводить доходные дома, то есть такие, которые должны были сдавать в аренду.

Отсутствие устойчивого типа планирования делало каждый дом уникальным – с разным фасадом, интерьером, количеством комнат и внутренней отделкой. Снаружи и изнутри дореволюционные дома украшали лепниной. В первоначальном виде они почти не сохранились то ли из-за пожаров, то ли из-за войн и "коммунизации". Однако древняя роскошь и величие остались при них.



Дореволюционный дом в Киеве / Фото

Стоимость квартир в таких домах выше, чем на новостройки. Во-первых, потому, что они эксклюзивные. Во-вторых, из-за того, что они возведены из натуральных материалов – кирпича, камня, дерева, а это означает, что прочные и долговечные. В-третьих, потому что сосредоточены в центральных районах: на Липках, возле Крещатика, на Подоле и на Печерске. Неудивительно, что неофициально их назвали царскими.

Сколько там стоят квартиры?

По данным ЛУН, однокомнатная квартира в "царском" доме стоит 116 тысяч долларов, двухкомнатная – 159 тысяч долларов, а трехкомнатная – 211 тысяч долларов. В то время как однокомнатное жилье в новостройках – 70 тысяч долларов, двухкомнатное – 120 тысяч долларов, а трехкомнатное – 200 тысяч долларов.

Следующими по году застройки будут спецпроекты, тогда сталинки, а самые дешевые квартиры предлагают в панельках и хрущевках.