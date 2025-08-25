24 Канал, ссылаясь на данные ЛУН, рассказывает сколько стоят квартиры в домах старой застройки. Это не только панельки и хрущевки, но и дореволюционные дома, сталинки и так называемые спецпроекты.

Обратите внимание На вторичке и с ремонтом: действительно ли украинцы выбирают такое жилье чаще новостройки

Какие цены на квартиры в панельках, хрущевках?

Самое дорогое жилье – в дореволюционных домах, до 1918 года застройки. Однокомнатные квартиры стоят 116 тысяч долларов, двухкомнатные – 159 тысяч долларов, трехкомнатные – 211 тысяч долларов.

На втором месте – квартиры в спецпроектах, застройке 1991 – 2010 годов. Однокомнатная квартира будет стоить 68 тысяч долларов, двухкомнатная – 104 тысячи долларов, а трехкомнатная – 140 тысяч долларов.

Далее в рейтинге будут сталинки 1918 – 1956 годов застройки. Средняя стоимость однокомнатных квартир – 60 тысяч долларов, двухкомнатных – 100 тысяч долларов, трехкомнатных – 140 тысяч долларов.



Цены на квартиры в домах старой застройки / Инфографика ЛУН

Панельки (1969 – 1969) по стоимости несколько опережают хрущевки (1956 – 1969). Однокомнатная квартира в панельке стоит 45 тысяч долларов, двухкомнатная – 65 тысяч долларов, трехкомнатная – 76 тысяч долларов.

Однокомнатную квартиру в хрущевке можно приобрести за 41 тысячу долларов, двухкомнатную – за 51 тысячи долларов, а трехкомнатную – за 65 тысяч долларов.

ЛУН также подает данные о ценах в новостройках (после 2010 года). По состоянию на конец августа новые квартиры дешевле жилья в дореволюционных домах, но дороже всех остальных типов квартир.

В среднем однокомнатные стоят 70 тысяч долларов, двухкомнатные – 120 тысяч долларов, а трехкомнатные – 200 тысяч долларов.