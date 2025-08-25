24 Канал, посилаючись на дані ЛУН, розповідає скільки коштують квартири в будинках старої забудови. Це не лише панельки та хрущовки, а й дореволюційні будинки, сталінки й так звані спецпроєкти.

Які ціни на квартири в панельках, хрущовках?

Найдорожче житло – у дореволюційних будинках, до 1918 року забудови. Однокімнатні квартири коштують 116 тисяч доларів, двокімнатні – 159 тисяч доларів, трикімнатні – 211 тисяч доларів.

На другому місці – квартири в спецпроєктах, забудові 1991 – 2010 років. Однокімнатна квартира коштуватиме 68 тисяч доларів, двокімнатна – 104 тисячі доларів, а трикімнатна – 140 тисяч доларів.

Далі в рейтингу будуть сталінки 1918 – 1956 років забудови. Середня вартість однокімнатних квартир – 60 тисяч доларів, двокімнатних – 100 тисяч доларів, трикімнатних – 140 тисяч доларів.



Ціни на квартири в будинках старої забудови / Інфографіка ЛУН

Панельки (1969 – 1969) за вартістю дещо випереджають хрущовки (1956 – 1969). Однокімнатна квартира в панельці коштує 45 тисяч доларів, двокімнатна – 65 тисяч доларів, трикімнатна – 76 тисяч доларів.

Однокімнатну квартиру в хрущовці можна придбати за 41 тисячу доларів, двокімнатну – за 51 тисячі доларів, а трикімнатну – за 65 тисяч доларів.

ЛУН також подає дані про ціни в новобудовах (після 2010 року). Станом на кінець серпня нові квартири дешевші за житло в дореволюційних будинках, але дорожчі за всі інші типи квартир.

У середньому однокімнатні коштують 70 тисяч доларів, двокімнатні – 120 тисяч доларів, а трикімнатні – 200 тисяч доларів.