Квартири в "царських" будинках Києва приваблюють покупців своєю унікальною архітектурою та високими стелями. А ще вони розташовані в самому центрі столиці.

Будинки, які офіційно називають дореволюційними, справді мають чимало переваг. Та найголовніший фактор, що впливає на формування вартості житла в такій історичній забудові – це престиж, розповідає 24 Канал з посиланням на DIM.RIA.

Що відомо про "царські" будинки?

Дореволюційний або "царський" будинок – тип житла, що зведений в період з 1800 до 1917 роки. На цей час припадає справжній будівельний бум, викликаний урбанізацією життя населення. Якщо раніше будували лише "для себе", то тепер почали зводити прибуткові будинки, тобто такі, які мали здавати в оренду.

Відсутність сталого типу планування робило кожен будинок унікальним – з різним фасадом, інтер'єром, кількістю кімнат та внутрішнім оздобленням. Зовні та зсередини дореволюційні будинки прикрашали ліпниною. У первісному вигляді вони майже не збереглися то через пожежі, то через війни та "комунізації". Однак давня розкіш і велич залишилися при них.



Дореволюційний будинок у Києві / Фото

Вартість квартир у таких будинках вища, ніж на новобудови. По-перше, тому, що вони ексклюзивні. По-друге, через те, що вони зведені з натуральних матеріалів – цегли, каменю, дерева, а це означає, що міцні та довговічні. По-третє, бо зосереджені в центральних районах: на Липках, біля Хрещатика, на Подолі та на Печерську. Тож не дивно, що неофіційно їх назвали царськими.

Скільки там коштують квартири?

За даними ЛУН, однокімнатна квартира в "царському" будинку коштує 116 тисяч доларів, двокімнатна – 159 тисяч доларів, а трикімнатна – 211 тисяч доларів. У той час як однокімнатне житло в новобудовах – 70 тисяч доларів, двокімнатне – 120 тисяч доларів, а трикімнатне – 200 тисяч доларів.

Наступними за роком забудови будуть спецпроєкти, тоді сталінки, а найдешевші квартири пропонують у панельках і хрущовках.