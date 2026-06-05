На одну квартиру десятки желающих: почему аренда в Испании становится менее доступной

Рынок долгосрочной аренды жилья в Испании становится все менее доступным. За три года средняя стоимость аренды в стране выросла на 30,7%, тогда как предложение жилья для долгосрочной аренды сократилось на 30%.

Почему аренда стала менее доступной?

В конце 2025 года на аренду жилья в Испании в среднем нужно было тратить 37,8% чистой зарплаты, пишет idealista.

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Для сравнения, на покупку жилья приходилось 26% дохода. Таким образом, аренда требует от семьи значительно больших расходов, чем приобретение недвижимости.

Острее всего проблема проявляется в крупных и популярных регионах страны. В Малаге на аренду приходится тратить 52% чистого дохода, на Балеарских островах – 46%, в Барселоне – 42%, в Мадриде – 38%, а в Валенсии – 37%. Именно эти рынки остаются одними из самых сложных для тех, кто ищет жилье.

Ухудшение доступности происходит на фоне дефицита квартир для долгосрочной аренды и роста количества желающих их снять. В результате конкуренция за жилье усиливается, а арендодатели получают все больше откликов на каждое объявление.

Как изменились спрос и предложение жилья?

За последние несколько лет количество жилья, доступного для долгосрочной аренды, продолжало сокращаться. Доля такого жилого фонда снизилась до 0,69% от общего жилого фонда страны. Для сравнения, в 2019 – 2021 годах этот показатель составлял около 1%.

На этом фоне спрос рос значительно быстрее. Если в январе 2019 года в среднем на одно объявление приходилось около 6 потенциальных арендаторов, то в конце 2025 года этот показатель уже достиг 34. То есть за шесть лет количество потенциальных арендаторов, которые конкурируют за одну квартиру, выросло почти в 6 раз.

Наибольшее давление наблюдается в крупных городах. В Барселоне в конце прошлого года на одно объявление приходилось 68 потенциальных арендаторов. Для сравнения, в мае 2023 года, когда вступил в силу Закон о жилье, этот показатель составлял 29.

Похожая ситуация сложилась и в Мадриде. Если в начале 2019 года на одно объявление приходилось 10 арендаторов, то в конце 2025 года их количество выросло до 49. В феврале 2022 года показатель составлял 17 арендаторов на одно жилье, а в мае 2023 года – уже 25.

В Валенсии в конце прошлого года фиксировали 32 отзывы на одно объявление. В 2019 году их было всего 6. В Малаге в конце 2025 года на одно объявление приходилось 16 арендаторов, хотя после завершения пандемии коронавируса этот показатель составлял всего 4 отзывы.

Что изменилось на рынке после Закона о жилье?

За три года после вступления в силу Закона о жилье средние арендные ставки в Испании выросли на 30,7%. Следует заметить, что закон принимали именно для того, чтобы сдержать рост цен и облегчить доступ к жилью.

По данным Барометра Центра социологических исследований (CIS), жилье стало одной из самых острых проблем для жителей страны. В мае средняя цена аренды в Испании достигла 15,1 евро за квадратный метр в месяц. Это на 4% больше, чем годом ранее, и самый высокий показатель за всю историю наблюдений idealista.

В каких городах Испании аренда квартир стала самой дорогой?

Самым дорогим городом для аренды остается Барселона. Там средняя цена уже достигла 23,9 евро за квадратный метр. В Мадриде аренда стоит 21,2 евро, а в Сан-Себастьяне – 18,1 евро за квадрат.

В то же время быстрее всего аренда дорожала в меньших городах. За год цены больше всего выросли в Сеговии – на 16,1%, Сьюдад-Реале – на 14,7% и Авиле – на 13,6%. Аналитики объясняют это тем, что арендаторы все чаще переезжают из дорогих мегаполисов в меньшие города.