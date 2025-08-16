В одном из городов Украины цены на аренду квартир за полгода выросли аж на 70%
- За последние полгода в Украине цены на аренду квартир в некоторых городах значительно выросли.
- В частности, есть город, где снимать трехкомнатное жилье стало на 70% дороже.
За последние полгода средняя стоимость аренды квартиры в большинстве регионов Украины не изменилась. Однако в некоторых городах цены пошли вверх. В частности, в одном из областных центров арендовать трехкомнатное жилье стало дороже на 70%.
Об изменениях цен на аренду жилья в Украине 24 Канал рассказывает со ссылкой на данные ЛУН.
Где за полгода подорожала аренда квартир?
За последние 6 месяцев арендовать жилье, в частности однокомнатное, стало дороже в таких шести городах Украины:
- Одесса – на 50% (12 тысяч гривен);
- Винница – на 13% (13 тысяч гривен);
- Днепр – на 10% (11 тысяч гривен);
- Хмельницкий – на 7% (10,7 тысяч гривен);
- Киев – на 6% (18 тысяч гривен);
- Ивано-Франковск – на 2% (14,8 тысячи гривен).
В остальных областных центрах цены на аренду помещений не изменились.
Относительно двухкомнатного жилья, то его аренда стала дороже также в 6 городах:
- Одесса – на 52% (16,1 тысячи гривен);
- Киев – на 13% (26,8 тысячи гривен);
- Харьков – на 9% (6 тысяч гривен);
- Запорожье – на 8% (7 тысяч гривен);
- Ивано-Франковск – на 5% (16,9 тысячи гривен);
- Львов – на 4% (20 тысяч гривен).
Аренда трехкомнатных квартир подорожала в городах:
- Одесса – на 70% (27,2 тысячи гривен);
- Днепр – на 25% (18 тысяч гривен);
- Киев – на 13% (45,3 тысячи гривен);
- Львов – на 13% (25,2 тысячи гривен).
Ощутимо аренда квартир за полгода подорожала в Одессе / Фото "Думская"
Где дороже всего снимать квартиру в Украине?
В августе 2025 года однокомнатную квартиру дороже всего снимать в Ужгороде (19 тысяч гривен в месяц), Киеве (18 тысяч гривен) и Львове (17 тысяч гривен). Аренда двухкомнатных квартир самая дорогая в этих же городах: Ужгород (27,4 тысячи гривен в месяц), Киев (26,8 тысячи гривен), Львов (20 тысяч гривен). Относительно трехкомнатных квартир, то за их аренду больше всего следует выложить в Киеве (45,3 тысячи гривен в месяц), Ужгороде (29,5 тысячи гривен), Одессе (27,2 тысячи гривен).