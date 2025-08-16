За останні пів року середня вартість оренди квартири в більшості регіонів України не змінилася. Однак у деяких містах ціни пішли вгору. Зокрема, в одному з обласних центрів орендувати трикімнатне житло стало дорожче на 70%.

Про зміни цін на оренду житла в Україні 24 Канал розповідає з посиланням на дані ЛУН.

Де за пів року подорожчала оренда квартир?

За останні 6 місяців орендувати житло, зокрема однокімнатне, стало дорожче в таких шести містах України:

Одеса – на 50% (12 тисяч гривень);

Вінниця – на 13% (13 тисяч гривень);

Дніпро – на 10% (11 тисяч гривень);

Хмельницький – на 7% (10,7 тисячі гривень);

Київ – на 6% (18 тисяч гривень);

Івано-Франківськ – на 2% (14,8 тисячі гривень).

У решті обласних центрів ціни на оренду помешкань не змінилися.

Щодо двокімнатного житла, то його оренда стала дорожчою також у 6 містах:

Одеса – на 52% (16,1 тисячі гривень);

Київ – на 13% (26,8 тисячі гривень);

Харків – на 9% (6 тисяч гривень);

Запоріжжя – на 8% (7 тисяч гривень);

Івано-Франківськ – на 5% (16,9 тисячі гривень);

Львів – на 4% (20 тисяч гривень).

Оренда трикімнатних квартир подорожчала у містах:

Одеса – на 70% (27,2 тисячі гривень);

Дніпро – на 25% (18 тисяч гривень);

Київ – на 13% (45,3 тисячі гривень);

Львів – на 13% (25,2 тисячі гривень).



Найвідчутніше оренда квартир за пів року подорожчала в Одесі / Фото "Думська"

Де найдорожче винаймати квартиру в Україні?

У серпні 2025 року однокімнатну квартиру найдорожче винаймати в Ужгороді (19 тисяч гривень у місяць), Києві (18 тисяч гривень) та Львові (17 тисяч гривень). Оренда двокімнатних помешкань найдорожча в цих же містах: Ужгород (27,4 тисячі гривень у місяць), Київ (26,8 тисячі гривень), Львів (20 тисяч гривень). Щодо трикімнатних квартир, то за їхню оренду найбільше слід викласти в Києві (45,3 тисячі гривень у місяць), Ужгороді (29,5 тисячі гривень), Одесі (27,2 тисячі гривень).