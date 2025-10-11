В течение последних шести месяцев цены на аренду квартир в большинстве регионов Украины существенно выросли. Исключениями стали некоторые прифронтовые города. Однокомнатное жилье ощутимо подорожало в Одессе.

Подробнее о том, насколько изменились цены на аренду квартир и каковы они в октябре 2025 года, 24 Канал рассказывает со ссылкой на отчет ЛУН о рынке недвижимости в 3 квартале 2025 года.

Как изменились цены в городах Украины на однокомнатные квартиры?

По информации аналитиков, аренда за полгода подорожала почти по всей Украине. Исключением неожиданно стала столица, а также прифронтовые Запорожье и Николаев, где цены остались почти на уровне полугодовой давности.

В Сумах ситуация противоположная – там за полгода аренда подешевела на 30 – 45% в зависимости от количества комнат в квартире.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры в таких городах:

Одесса – на 50%;

Винница – на 36%;

Кропивницкий – на 23%;

Черкассы – на 20%.

Несколько меньше, но все равно заметный рост зафиксировали в Ужгороде – на 15%, Ивано-Франковске – на 13%, Львове – на 12%. Похожая динамика и на Востоке страны: в Днепре аренда таких квартир выросла на 14%, в Харькове – на 13%.

Зато в Сумах средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в начале октября была почти на треть ниже, чем полгода назад.

В других городах существенных изменений не зафиксировано – арендные ставки или остались стабильными, или вернулись к уровню весны.



Цены на аренду однокомнатных квартир / Инфографика ЛУН

Какова ситуация в сегменте аренды двухкомнатных квартир?

Похожая ситуация и в сегменте двухкомнатного жилья. Лидерами по росту стоимости аренды стали города:

Одесса – на 37%;

Львов – на 33%;

Черкассы – на 23%;

Ужгород и Винница – на 20%.

На Западе страны подорожание аренды таких квартир также зафиксировали в Ивано-Франковске – на 17%, Тернополе – на 15%, Черновцах – на 14%, Хмельницком – на 11%.

На Востоке заметный рост произошел в Харькове – на 18%, а в Запорожье и Днепре он был менее выраженным – на 8% и 7% соответственно.



Цены на аренду двухкомнатных квартир / Инфографика ЛУН

Что с ценами на аренду трехкомнатных квартир?

В сегменте трехкомнатных квартир наибольший рост арендных ставок за последние полгода зафиксирован во Львове – цены поднялись на 33%.

Высокий рост также в городах:

Харьков, Полтава – на 25%;

Винница – на 21%;

Днепр – на 19%.



Цены на аренду трехкомнатных квартир / Инфографика ЛУН

Какова разница между ценами на аренду в городах?

Разница в стоимости аренды по стране все еще остается значительной. Например, в сегменте однокомнатных квартир разрыв между самыми дешевыми и самыми дорогими предложениями составляет примерно 4,5 раза – от 4,5 тысячи гривен в Харькове до 20,8 тысячи гривен в Ужгороде.

Для двухкомнатных квартир этот показатель достигает 4 раз – от 6,5 тысячи гривен в Харькове до 26 тысяч гривен в Киеве. Для трехкомнатных также в пределах 4 раз – от 10 тысяч гривен в Харькове до 41,6 тысячи гривен в Киеве.

Впрочем, по сравнению с летом, этот разрыв немного сократился. В целом такие изменения свидетельствуют о постепенной стабилизации рынка аренды в Украине. Основным фактором влияния становится сезонность – в частности традиционный осенний рост спроса, тогда как роль внешних воздействий несколько уменьшилась. Если говорить об уровне арендных ставок, то лидерами по стоимости остаются Киев, Львов и Ужгород.

Заметим, что за последний год изменился что за последний год изменился типичный портрет арендатора в Украине. Как пишет Codes, все больше людей предпочитают не старый жилой фонд, а современное жилье. Растет спрос на смарт квартиры и квартиры в новостройках. Хотя такие варианты обычно стоят дороже, они предлагают более высокий уровень комфорта. А смарт квартиры, к тому же имеют еще одно преимущество – небольшие расходы на коммунальные услуги.

Как другие результаты исследования рынка недвижимости?

Осенью 2025 года рынок вторичного жилья в Украине претерпел неожиданные изменения, несмотря на привычные региональные тенденции. Во Львове и Ужгороде зафиксировали падение цен на однокомнатные квартиры, тогда как в Тернополе и Черновцах цены стремительно выросли. В частности, в Тернополе жилье подорожало на 13%, а в Черновцах – на 8%.

Эта тенденция может свидетельствовать о переориентации интересов покупателей и инвесторов – от более известных городов в соседние областные центры, которые хоть и менее популярны, однако остаются относительно безопасными.