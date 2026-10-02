Однокомнатные квартиры подешевели, аренда тоже: сколько стоит жилье в Чернигове

Однокомнатные квартиры в Чернигове за год немного подешевели, тогда как двух– и трехкомнатные – напротив, подорожали. В то же время арендная плата за однокомнатное жилье сейчас заметно ниже, чем летом.

Сколько стоит жилье на вторичном рынке Чернигова

По данным ЛУН, в октябре цены на однокомнатные квартиры в Чернигове снизились на 2% за год, а медианная стоимость такого жилья сейчас достигает 34 тысяч долларов.

Двухкомнатные квартиры стоят в среднем 50,4 тысячи долларов, а за год они подорожали на 1%. Медианная цена трехкомнатного жилья – 59,6 тысячи долларов, что также на 1% больше, чем год назад. За квартиру с четырьмя и более комнатами в среднем просят 65 тысяч долларов.

На вторичном рынке частных домов медианная цена сейчас составляет 417 долларов за квадратный метр. Медианная площадь такого жилья в Чернигове – 60 квадратных метров.

Каковы цены на квартиры в новостройках Чернигова

Медианная стартовая цена жилья в новостройках Чернигова сейчас составляет 37 тысяч гривен за квадратный метр. При этом стоимость заметно различается в зависимости от класса жилья:

премиум – 55 тысяч гривен за квадратный метр;

бизнес – 37 тысяч гривен за квадратный метр;

комфорт – 35 тысяч гривен за квадратный метр.

Жилья эконом-класса на данный момент в продаже нет.

Сколько стоит аренда квартир в Чернигове

Однокомнатные и двухкомнатные квартиры в Чернигове сейчас можно арендовать в среднем за 8 тысяч гривен в месяц. Это заметно дешевле, чем в Киеве и многих городах на западе Украины.

Еще летом медианная арендная плата за однокомнатную квартиру в Чернигове достигала 10 тысяч гривен в месяц. На аренду однокомнатной квартиры в Чернигове в среднем уходит около 34% зарплаты.

Напомним,в Житомире в начале октября однокомнатная квартира я на вторичном рынке стоила в среднем 52 тысячи долларов, а аренда такого жилья – 12 тысяч гривен в месяц.