Скільки коштує житло на вторинному ринку Чернігова

За даними ЛУН, у жовтні ціни на однокімнатні квартири у Чернігові знизилися на 2% за рік, а медіанна вартість такого житла зараз сягає 34 тисяч доларів.

Двокімнатні квартири коштують у середньому 50,4 тисячі доларів, а за рік вони подорожчали на 1%. Медіанна ціна трикімнатного житла – 59,6 тисячі доларів, що також на 1% більше, ніж рік тому. За квартиру з чотирма й більше кімнатами в середньому просять 65 тисяч доларів.

На вторинному ринку приватних будинків медіанна ціна зараз – 417 доларів за квадратний метр. Медіанна площа такого житла у Чернігові – 60 квадратних метрів.

Які ціни на квартири в новобудовах Чернігова

Медіанна стартова ціна житла в новобудовах Чернігова – 37 тисяч гривень за квадратний метр. Водночас вартість помітно відрізняється залежно від класу житла:

преміум – 55 тисяч гривень за квадратний метр;

бізнес – 37 тисяч гривень за квадратний метр;

комфорт – 35 тисяч гривень за квадратний метр.

Житла економкласу станом на зараз у продажу немає.

Скільки коштує оренда квартир у Чернігові

Однокімнатні та двокімнатні квартири у Чернігові зараз можна орендувати в середньому за 8 тисяч гривень на місяць. Це помітно дешевше, ніж у Києві та багатьох містах на заході України.

Ще влітку медіанна орендна плата за однокімнатну квартиру у Чернігові сягала 10 тисяч гривень на місяць. На оренду однокімнатної квартири у Чернігові в середньому йде близько 34% зарплати.

Нагадаємо, у Житомирі на початку жовтня однокімнатна квартира на вторинному ринку коштувала в середньому 52 тисячі доларів, а оренда такого житла – 12 тисяч гривень на місяць.