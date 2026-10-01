Скільки коштують квартири на вторинному ринку Житомира

За даними ЛУН, на початку жовтня ціни на вторинному ринку Житомира зросли:

1-кімнатні – 52 тисячі доларів;

2-кімнатні – 68 тисяч доларів;

3-кімнатні – 75,4 тисячі доларів;

4-кімнатні й більші – 98,5 тисячі доларів.

Найпомітніше за останній рік подорожчали двокімнатні квартири. Їхня медіанна ціна зросла на 21%, тоді як для трикімнатного житла річне зростання було меншим – 16%, а для однокімнатного – 8%.

Які ціни на квартири в новобудовах Житомира

На первинному ринку медіанна стартова ціна від забудовника у жовтні – 41,9 тисячі гривень за квадратний метр. У житлових комплексах бізнес-класу квадратний метр коштує 45 тисяч гривень, а комфорт-класу – 41 тисячу гривень.

Для порівняння, ще влітку цього року квадратний метр у новобудовах комфорт-класу коштував близько 39 тисяч гривень, а в бізнес-класі – 42 тисячі гривень.

Скільки коштує оренда квартири у Житомирі

Медіанна вартість оренди однокімнатної квартири у Житомирі на початку жовтня – 12 тисяч гривень на місяць. За двокімнатне чи трикімнатне житло орендарям доведеться платити близько 15 тисяч гривень.

Нагадаємо, у вересні в Івано-Франківську однокімнатна квартира на вторинному ринку коштувала в середньому 46,2 тисячі доларів, а оренда такого житла – 22,4 тисячі гривень на місяць.