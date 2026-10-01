Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Житомира

По данным ЛУН, в начале октября цены на вторичном рынке Житомира выросли:

1-комнатные – 52 тысячи долларов;

2-комнатные – 68 тысяч долларов;

3-комнатные – 75,4 тысячи долларов;

4-комнатные и более просторные – 98,5 тысяч долларов.

Более всего за последний год подорожали двухкомнатные квартиры. Их медианная цена выросла на 21%, тогда как для трехкомнатного жилья годовой рост был меньше – 16%, а для однокомнатного – 8%.

Каковы цены на квартиры в новостройках Житомира

На первичном рынке медианная стартовая цена от застройщика в октябре составила 41,9 тысячи гривен за квадратный метр. В жилых комплексах бизнес-класса квадратный метр стоит 45 тысяч гривен, а комфорт-класса – 41 тысячу гривен.

Для сравнения: еще летом этого года квадратный метр в новостройках комфорт-класса стоил около 39 тысяч гривен, а в бизнес-классе – 42 тысячи гривен.

Сколько стоит аренда квартиры в Житомире

Медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Житомире в начале октября – 12 тысяч гривен в месяц. За двухкомнатную или трехкомнатную квартиру арендаторам придется платить около 15 тысяч гривен.

Напомним, в сентябре в Ивано-Франковске однокомнатная квартира на вторичном рынке стоила в среднем 46,2 тысячи долларов, а аренда такого жилья – 22,4 тысячи гривен в месяц.