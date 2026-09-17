Скільки коштують квартири на вторинному ринку Івано-Франківська

За даними ЛУН, у вересні найдоступнішими залишаються однокімнатні квартири – медіанна ціна становить 46 200 доларів.

Двокімнатне житло коштує близько 66 900 доларів, а за трикімнатну квартиру доведеться заплатити в середньому 84 400 доларів.

Найдорожчими на вторинному ринку є квартири з чотирма і більше кімнатами. Їхня медіанна вартість сягає 113 тисяч доларів. Ціни підтримує високий попит на житло в Івано-Франківську, який, зокрема, пов'язаний із безпековою ситуацією та переїздом людей до західних регіонів.

Скільки коштує житло в новобудовах Івано-Франківська

На первинному ринку середня стартова ціна від забудовника становить 45 300 гривень за квадратний метр. Вартість залежить від класу житла:

преміумклас – 62 500 гривень за квадратний метр;

бізнес-клас – 47 300 гривень;

комфорт-клас – 44 800 гривень.

Квартир економкласу зараз у продажу немає.

Скільки коштує оренда квартири в Івано-Франківську

Оренда також залишається дорогою. Однокімнатна квартира коштує в середньому 22 400 гривень на місяць, двокімнатна – 26 900 гривень, а трикімнатна – 31 400 гривень.

На ринку оренди попит також залишається високим через інтерес до житла у відносно безпечніших західних містах. Це підтримує подальше зростання цін на оренду в Івано-Франківську.

Нагадаємо, за останні сім років найбільше серед обласних центрів подорожчали однокімнатні квартири в Івано-Франківську. У серпні 2019 року їхня медіанна вартість становила 17,2 тисячі доларів, а у серпні 2026 року – майже 50 тисяч доларів.